Verstappen'in Meksika hedefi belli: "Yine kazanmak istiyorum"
Red Bull pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Meksika GP için hedefini "yarış galibiyeti" olarak belirlemiş durumda.
Max Verstappen, geçen hafta sonu Amerika'da fren sorunlarına rağmen bu yılki 15. zaferini elde etmişti.
Bir sezonda en çok yarış kazanma rekorunu egale etmeye doğru giden Verstappen, Meksika GP için de hedefini zafer olarak belirledi.
Genç sürücü, "Meksika'ya geri dönmek harika! Bu pistte hep harika bir atmosfer oluyor."
"Takımın Meksika'da harika bir geçmişi var; son iki yılda iki galibiyet aldım ve Sergio da iki kez podyuma çıktı."
"Bu onun kendi ülkesinde düzenleneceği için bizim için çok önemli bir yarış olacak."
Verstappen sonrasında şöyle devam etti: "Mexico City pisti rakım anlamında sezonun en yüksek pisti. Bu da araç üzerindeki yükü artırıyor fakat RB19 şimdiye kadar her türlü koşulda mükemmel çalıştı."
"Bu sefer nasıl bir performans göstereceğimizi ben de merak ediyorum."
"Bu hafta sonunun normal formatta geçecek olmasından memnunum."
"Austin'den sonra mücadelenin yoğun olacağı açık fakat hedefimiz kazanmaya devam etmek."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. pozisyon, Parc Ferme'ye varışını kutluyor
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