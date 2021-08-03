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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Verstappen'in Macaristan'da aracının yarısını kaybettiğini gösteren fotoğraflar

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Red Bull Racing'in Takım Patronu Christian Horner, Macaristan GP'den sonra yaptığı açıklamada Max Verstappen'in aracında Mick Schumacher'in Haas aracından daha az yere basma gücü olduğu şeklinde şaka yapmıştı.

Verstappen'in Macaristan'da aracının yarısını kaybettiğini gösteren fotoğraflar

Macaristan'da ilk turda yaşananların ardından kırmızı bayrakla seansın durdurulması araçların tamirinde yardımcı olsa da, Red Bull mekanikerleri bu süreçte aracı düzgün bir şekilde tamir edemedi ve ancak kırılan yerleri daha fazla dağılmaması için bantladı.

Horner, araçtaki hasarın çok fazla olduğunu, bu yüzden tamir edemediklerini söylemişti.

Televizyondan bakıldığında Verstappen'in aracı çok kötü durumda görünmüyordu ancak yarıştan sonraki yakın çekimlerde, RB16B'nin aslında ne kadar hasarlı olduğu ortaya çıktı.

Formula 1'in Instagram hesabından yayınlanan bu fotoğraf, Verstappen'in aracının sağ yanında yer alan aerodinamik parçaların neredeyse tamamının olmadığını gösterdi.

 

Hasarın boyutuna bakılırsa, kırmızı bayrak seansında yapılan işlemler olmasaydı Verstappen'in neredeyse yola devam edemeyeceğini söyleyebiliriz.

Horner, sidepodun içerisinde yer alan soğutucuların aldığı hasarın yarışı bitirebilecek seviyede olduğunu söylemişti.

Horner, "Sıcaklıklar ölçeğin dışındaydı ve çok kısıtlı bir sürede boruları düzeltmeleri ve sağ tarafı mümkün olduğunca sabitlemeleri gerekiyordu." demişti.

Bu, Verstappen'in  yarışta kullandığı yeni içten yanmalı motorun durumu hakkında da soru işaretlerine neden olabilir. Honda, yaz tatilinde motorun ne durumda olduğuna yakından bakacak.

Yarıştan hemen sonra güç ünitesinin sağlamlığı hakkında endişeler olmasa da, yaşanan kaza uzun vadede güç ünitesiyle alakalı soruna neden olabilir. Honda, güç ünitesindeki çatlak nedeniyle yarış sabahı tamamen yeni bir güç ünitesini araca takmıştı.

Tamir işlemi

Red Bull'un kırmızı bayrak esnasında daha çok soğutma sistemini ve boruları iyileştirmeye çalışması nedeniyle, karoser tarafında yapılabilecek değişiklikler kısıtlı oldu ve bu süreçte sadece sidepod değiştirilebildi.

Sidepod yanında yer alan kanatçıklar ve taban ancak uçları bantlanarak sabitlendi. Bargeboard ve sidepod deflektör kanatlarında kalan parçalar, daha fazla parçalanıp dağılmaması için koparıldı.

Red Bull Racing RB16B bargeboard

Red Bull Racing RB16B bargeboard

Fotoğraf: Giorgio Piola

Kırmızı bayrak bölümünde yapılan işlemi, yukarıdaki çizimle daha iyi anlatabiliriz. Kırmızı renk ile gösterilen bargeboard bölümü, araç pite geldiğinde tamamen kopmuştu. Sarı ile gösterilen bölümün çoğu daha sonradan çıkarıldı ve dikey deflektör kanadın uçları bantlandı.

Aracın bu bölümünün çok hassas olduğunu ve çok fazla performans kazandırdığını biliyoruz. Bu yüzden takımlar sürekli olarak bargeboard bölümünü, tabanı ve sidepod yanında yer alan kanatları güncelleyerek iyileştiriyorlar.

Aracın bu bölümünde çok fazla parçanın eksik olması, Verstappen'in aracında yere basma gücü açısından çok fazla kayıp olduğu ve aracın inanılmaz derecede istikrarsız olduğu manasına geliyor.

Verstappen, "Mekanikerlerimiz beni yarışa döndürebilmek için ellerinden geleni yaptılar ancak kazanın ardından aracımda çok fazla hasar vardı ve sürüş yapmak aşırı zordu. Yere basma gücü kaybı nedeniyle çok fazla önden ve arkadan kayma vardı." demişti.

Her ne kadar Verstappen yarışta sadece bir puan aldığı için hayal kırıklığı yaşıyor olsa da (Vettel'in diskalifiyesine göre bu değişebilir), günün sonunda o bu puanın şampiyonluk mücadelesinde fark yaratabileceğini biliyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Photo by: Red Bull Content Pool

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