Verstappen'in lisans ücretini Red Bull ödeyecek

Bu yıl tüm zamanların en başarılı performanslarından birisini sergileyen Max Verstappen, yılı 575 puanla tamamlayarak bu alanda da rekor kırdı.

Fakat Formula 1'de her sürücü, yıl boyunca aldıkları puanlar baz alınarak ertesi yıl bir "lisans ücreti" ödüyor.

Hollandalı pilot da F1 süper lisansı almak için 1 milyon euronun üzerinde bir ücret ödeyecek.

Kesin ücretler açıklanmadı fakat 2023 için her sürücü F1 Süper Lisansı için FIA'ya 10.400 euro sabit ücret ve 2022 sezonunda aldıkları her puan için 2 bin 100 euro ödemek zorundaydı.

Bu da Verstappen'in minimum 1 milyon 217 bin 900 euro ödeyeceği anlamına geliyor.

Bu, kuralın uygulanmaya başlamasından bu yana yapılan en büyük ödeme olarak da tarihe geçecek.

Verstappen, bu ücretten pek memnun görünmese de, kontratındaki madde gereği bunu Red Bull'un ödeyeceğini söyledi.

Verstappen, "Neyse ki bu ücreti benim adım takım ödeyecek!"

"Bu konuda bir şeyler yapılması gerekiyor. Miktarı kazanılan puan sayısına bağlamak doğru olmaz. Sürücüler için daha farklı, daha eşit bir plan yapılmalı."

"Bu kurallar yazılırken kimse puanların bu kadar fazla olmasını beklemiyordu." dedi.