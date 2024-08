Verstappen'in Le Mans'da babasıyla beraber yarışma hayali suya düştü

Max Verstappen birçok kez gelecekte Le Mans 24 Saat yarışlarına katılmak istediğini ve daha önce de babası Jos ile yarışmak istediğini söylemişti.

Eski F1 pilotu Jos Verstappen, 2020 yılında aralarında bir LMP3 aracının da bulunduğu birden fazla aracı test ettiğini ve gelecekte oğluyla Le Mans'ta birlikte yarışmak için kapıyı açık tuttuğunu söylemişti ancak şimdi bunun yerine yarış odağını tamamen ralli üzerinde tutacağını söyledi.

Max Verstappen uzun zamandır dayanıklılık yarışlarından keyif alıyor, simülasyon yarışları hobisi zaman zaman sanal 24 saatlik yarışları da içeriyor ve üç kez Dünya Şampiyonu olan Verstappen daha önce birkaç kez fırsat doğduğunda Le Mans 24 Saat'te yer alma umutlarından bahsetmişti.

Max Verstappen 2019 yılında babasıyla birlikte bu yarışa katılmayı umduğunu söylemişti ve Jos Verstappen'in sonraki test programı, o dönemde bu olasılığı açık tutmuştu.

Jos Verstappen 2020’de Motorsport-Total’e oğluyla gelecekte takım arkadaşı olma olasılığı sorulduğunda, “Saf hız açısından ona yakın olmalıyım. Hayır, sadece şaka yapıyorum. Sadece sürmeyi ve neler olacağını görmeyi seviyorum. Ama henüz bir plan yapmadık.”

“Belki bir gün onun hatırı için yaparım ama sadece gösteriş olsun diye yarışmak istemem. Eğer katılırsam, kazanmak da isterim. Aksi takdirde, hiç yapmam.” demişti.

Şimdi bu konu bir kez daha gündeme geldi ve Verstappen.com tarafından 52 yaşındaki sürücüye dayanıklılık kategorisine dönmeyi düşünüp düşünmeyeceği, hatta gelecekte Le Mans'ı tekrar ele alıp almayacağı soruldu.

“Hayır, ralliden keyif alıyorum”

“Bırakın Le Mans'ta gençler yarışsın; ben ralliyi çok daha heyecanlı buluyorum.” diye cevap verdi.

Ancak Max Verstappen, en az 2028'e kadar Red Bull ile sözleşmeli olmasına rağmen, gelecekte Formula 1 dışında da hedefleri olduğunu açıkça belirtti. Özellikle dayanıklılık yarışlarına ilgi duyuyor ve Le Mans onun radarında kalmaya devam ediyor.

Ancak Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Performans Dengesi (BOP) ile ilgili sorunları çözmesi gerektiğini, böylece herkesin mümkün olduğunca eşit olmasını sağlaması gerektiğini belirtti.

Verstappen, Mayıs ayında medyaya verdiği demeçte, bir gün Le Mans'da yarışmayı hedefleyip hedeflemediği sorulduğunda şunları söyledi “Elbette. Ben 11-12 yaşlarındayken babamın Le Mans'da LMP2'de ve bir yıl sonra da LMP1'de yarıştığını hatırlıyorum.”

Circuit de La Sarthe, Le Mans, France.11th - 15th June 2008. Race.Peter Van Merksteijn/Jos Verstappen/Jeroen Bleekemolen, no 34 Van Merksteijn Porsche RS Spyder, takes victory in the LMP2 class. Action. Finish.World Copyright: Jeff Bloxham/LAT Photographic ref: Digital Image DSC_3584

Fotoğraf: Motorsport Images