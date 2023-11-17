Verstappen'in, Las Vegas F1 pistiyle alakalı düşüncelerinde değişiklik yok

Verstappen, Las Vegas GP öncesinde gerçekleştirilen açılış organizasyonundan pek keyif almadığını, kendisini palyaço gibi hissettiğini söylemişti.

Verstappen ayrıca pistin yapısını da pek sevmediğini, çok viraj olmadığı için simülatördeki sürüşlerden keyif almadığını belirtti.

Pilotlar, Las Vegas GP öncesinde ilk gerçek pist deneyimlerini bugünkü ikinci antrenman seansında geçirdiler. Pist beklendiği gibi soğukta oldukça kaygandı ancak 90 dakikalık seans ilerledikçe durum biraz daha iyileşti. Buna karşı çok sayıda sürücü, seansın sonunda bile lastiklerini kilitleyerek kaçış alanına çıktı.

Pist üstü sürüşlerin ardından piste dair düşüncelerinde bir değişiklik olup olmadığı sorulduğunda Verstappen, "Hayır. Hayatımda daha iyi pistler gördüm. Bunu dün de söyledim [ve] keşfettiğim yeni bir şey yok. Ama sadece bu durumla idare edeceğiz." şeklinde cevap verdi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lando Norris, McLaren MCL60

Verstappen, 90 dakika süren ikinci antrenman seansında toplam 37 tur atarken ancak 6. hızlı zamanı kaydedebildi.

Verstappen, "Pist kaygandı. Elbette, 1. antrenmanda çok fazla sürüş yapmadık, bu yüzden pistin kauçuk kaplaması biraz zaman aldı."

"Sonunda biraz daha iyiydi. Tüm programı uygulamayı başardık, sanırım bugün için en önemlisi de buydu." dedi.

Sabah 4'te sona eren ikinci seansta pist sıcaklığının 15C'nin altına düşmesiyle, sürücüler en yumuşak bileşik de dahil olmak üzere lastiklerinde ısıyı uzun sürüşler boyunca tutmakta zorlandı. Verstappen, Cumartesi gecesi yapılacak yarışta hangi lastiklerin kullanılacağına karar vermenin kolay olmayacağını söyledi.

Verstappen, "Tek tur boyunca yumuşak lastiğin iyi olduğunu düşünüyorum. Uzun sürüşler biraz daha zordu, yumuşak lastik oldukça zorlanıyor gibi görünüyordu, bu yüzden çok hızlı bir şekilde orta lastiğe geçtik. Ancak orta lastiğin bile uzun vadede kolay bir lastik olmadığı görülüyor."

"Dolayısıyla, uzun vadede derecemizi nasıl geliştirebileceğimizi görmek için hâlâ incelememiz gereken bazı şeyler var. Diğerlerine kıyasla hâlâ çok iyi göründüğümüzü düşünüyorum ama daha iyi bir iş çıkarabileceğimizi de hissediyorum. Bu yüzden yarış için lastiklerinizi seçmenin kolay olmadığını düşünüyorum." dedi.

Perez: "Ferrari çok güçlü görünüyor"

Las Vegas'ta 2. antrenman seansını 4. sırada tamamlayan Perez ise yol tutuşunun düşük olduğunu ancak seans ilerledikçe daha mutlu hale geldiklerini söyledi.

Perez, "Yol tutuş seviyesi oldukça düşüktü, bu yüzden her şey daha zorlu oldu."

"Seans ilerledikçe iyi bir gelişme kaydettik, önemli olan buydu. Bu açıdan şu ana kadar mutlu olmalıyız." dedi.

Sıralamalarda Ferrari'yi zorlayıp zorlayamayacakları sorulduğunda ise Perez, "Bunu yarın göreceğiz. Ferrari çok güçlü görünüyor. Sadece performans olarak değil. Araç üstü görüntülerine bakarsanız, bir şeyler bulmuş gibiler. Ancak evet, yarış günü geldiğinde orada olacağımızı düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.