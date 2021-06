Verstappen'in kuşkuculuğu, neden Pirelli'nin üstünde baskı yaratıyor?

Azerbaycan Grand Prix'sinde beklenmedik bir şekilde ve yüksek hızlarda gerçekleşen lastik patlamaları, Pirelli'nin yaşanan sorunları detaylı bir şekilde araştırmasına yeterliydi ki Verstappen'in yarıştan sonra verdiği demeçler de buna katkıda bulundu.

Verstappen'in hasar alan Red Bull aracı hâlâ garaja doğru getirilirken, Hollandalı pilot, Pirelli'nin bu konuda sorumluluk almayacağını ve patlamaların pist üstünde bulunan parçalardan kaynaklandığını söyleyeceğini belirtmişti.

Konu hakkında Hollanda televizyonuna konuşan Verstappen, "Eminim Pirelli'yle görüşmeler olacak ama bu konuşmaların sonuçlarını şimdiden biliyoruz ve bunu kabul etmek biraz zor."

"Pistteki parçalardan dolayı olacak, bu böyle işliyor. Eminim ki konuşmalar olacak, Pirelli bugün yaşananlardan mutlu değil ama bu, yarıştaki hiçbir şeyi ve bugün aldığım sonucu değiştirmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Öyle ki Verstappen'in bu röportajından birkaç saat sonra Pirelli'nin konu hakkındaki ilk açıklaması lastiklerin pistte bulunan muhtemel parçalardan dolayı patladığının düşünüldüğü yönündeydi.

Bu açıklama Jos Verstappen'i pek mutlu etmedi. Pirelli'nin açıklamasını detaylandıran bir Motorsport.com Tweet'ine yanıt veren baba Verstappen, "Her zaman bunu söylüyorlar." dedi.

Pirelli'nin araçlardan kopan parçaları, patlayan lastiklerin nedeni olarak bahane ettiğini söylemek adil olsa da olmasa da bütün gözlerin İtalyan lastik üreticisinin üstünde olduğu oldukça açık ve herkes Pirelli'den Bakü'de nelerin yanlış gittiğini belirten detaylı ve gerçek bir açıklama bekliyor.

Bu lastik patlamasının şampiyona üzerindeki etkisi büyük olabilirdi. Ayrıca lastik patlatan iki pilotun da kazalarından önce lastikleriyle alakalı hiçbir uyarı almaması da huzursuzluk yarattı.

Pirelli'nin motor sporları şefi Mario Isola, şirketin Fransa Grand Prix'sinden önce cevaplar bulması için neler yapması gerekiyorsa yapması gerektiğini söyledi.

"İlk yapılan soruşturmanın ardından, muhtemelen dış bir faktörden dolayı olduğunu düşünüyoruz. Pistte temizlenmemiş bir parça ya da kerb ya da herhangi bir şey."

Max Verstappen, Red Bull Racing, climbs out of his car after crashing out from the lead

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images