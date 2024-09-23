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Formula 1 Singapur GP

Verstappen'in küfrettiği için FIA ile yaşadığı sürtüşmenin, F1'in verdiği arada yatışması bekleniyor

Max Verstappen'in küfür ettiği için aldığı kamu hizmeti cezasının ardından FIA ile yaşadığı sürtüşmenin sezon ortasındaki ara sırasında yatışması bekleniyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Max Verstappen'in, küfür ettiği için kendisine kamu hizmeti cezası verme kararı nedeniyle FIA ile yaşadığı sürtüşmenin sona ermesi bekleniyor.

Formula 1 Dünya Şampiyonu, Singapur Grand Prix'sinde, Bakü'deki bir önceki yarışta aracının s** gibi” olduğunu söylediği için komiserlere çağrılmaktan rahatsız olmuştu.

Canlı bir TV yayını sırasında yaptığı bu yorum, FIA'nın tepkisini çekti ve kendisine henüz detayları belirlenmemiş bir kamu hizmeti cezası verildi.

Verstappen, bu cezanın detaylarını Grand Prix Sürücüler Birliği'nin (GPDA) WhatsApp grubunda paylaştığını ve herkesin neredeyse gülerek, "Bu da neyin nesi?" dediğini belirtti.

Ancak, F1'in 21 Ekim'de Austin'de yapılacak Birleşik Devletler Grand Prix'sine kadar yarış yapılmayacak alışılmadık bir ara vermesiyle birlikte, üç kez dünya şampiyonu olan pilot “her şeye ara vereceğini” söyledi.

Singapur'da yarış sonrası kendisine FIA'nın öngördüğü basın toplantılarının yanı sıra kendi basın toplantılarını da düzenlemeye devam edip etmeyeceği sorulduğunda şunları söyledi “Demek istediğim, önce her şeye, F1'e de iki hafta ara verelim. En azından iki hafta… Ve Austin'de tekrar başlayalım. Nerede olduğumuzu görelim.”

Kamu hizmeti ile ilgili yorumunu sorulduğunda ise şunları ekledi: “Şu anda bunu düşünmüyorum bile.”

Max Verstappen, Red Bull Racing, in the post Qualifying Press Conference

Max Verstappen, Red Bull Racing, in the post Qualifying Press Conference

Photo by: Lionel Ng / Motorsport Images

“Ben sadece performansa, Austin ve ötesi için neler yapacağımıza odaklanmış durumdayım. Düşündüğüm şey bu ve benim için aslında buna hiç enerji harcamamalıyım çünkü bu çok aptalca.”

Bu arada Red Bull patronu Christian Horner ceza uygulamasıyla ilgili durumun daha iyi yönetilebileceğini düşündüğünü söyledi.

2021'deki Katar GP'sinin sıralama turlarında sarı bayrak sallayan ve Verstappen'i rahatsız eden yarış görevlisi hakkında “adi yarış görevlisi” yorumunu yaptıktan sonra çevrimiçi bir konferans şeklinde FIA toplum hizmeti yapmak zorunda kalan Horner şunları söyledi: “Max'in bu konudaki duygularını açıkça ifade ettiğini düşünüyorum.”

“Elbette tüm bu sürücüler birer rol model ama günlük hayatta kullanılan bir dil... Bence bu konu biraz daha farklı bir şekilde ele alınsa daha iyi olurdu, bu da herhangi bir garipliği önlerdi.”

“Şu anda FIA basın toplantısında ne kadar konuştuğundan emin değilim ama nispeten az olduğunu varsayıyorum.”

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in, Singapur GP hafta sonu öncesinde Formula 1 sürücülerinin küfürlerini azaltma isteğini özel olarak Autosport'a açıklamıştı. FIA'dan henüz bu konuda bir yorum yapılmadı.

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