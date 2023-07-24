Verstappen'in kırılan kupası yeniden üretilecek
Macaristan GP'sinin podyumu esnasında birincilik kupası Lando Norris tarafından kırılan Max Verstappen, birkaç hafta içinde kupasına yeniden kavuşacak.
Macaristan'da arka arkaya ikinci kez podyuma çıkan Norris, şampanya seremonisi esnasında her zamanki rutinini gerçekleştirdi ve şampanyayı çalkaladıktan sonra patlatmak için podyumun kenarına hafifçe vurdu.
Ancak bu kez "ufak" bir kaza gerçekleşti ve Verstappen'in birincilik kupası yere düşerek kırıldı!
Olayın ardından basın toplantısında söz alan Norris, esprili bir şekilde, "Max kupasını çok kenara koymuştu ve sanırım yere düştü. Bu benim değil, onun problemi!" dedi.
Macar gazeteci Sandor Meszaros, kupaların kısa sürede üretilmediğinden söz etti ve maliyetinin yüksek olduğunu vurguladı.
Meszaros, "Macaristan GP'sinde verilen kupalar Herendi Porcelanmanufaktura ZRT tarafından üretildi."
"Kupalar el yapımı, üretim süresi altı ay, maliyeti ise tam 40.000 Euro!" ifadelerini kullandı.
Tüm sıkıntılara ve yüksek maliyete rağmen Herendi şirketi kupayı değiştirmeye söz verdi.
Şirketin CEO'su Attila Simon, "Suçlunun kim olduğuna takımlar karar verecek, ancak biz kupayı yeniden yapmanın keyifli ve ağır yükünü üstleneceğiz." dedi.
Kupanın üretimine çoktan başlandı ve altı aylık üretim sürecinin kısaltılarak Verstappen'in önümüzdeki birkaç hafta içinde kupayı alabilmesi hedefleniyor.
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