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Formula 1 İspanya GP

Verstappen'in ince arka kanadı, İspanya GP'de olacaklar hakkında kafaları karıştırdı

Formula 1'in İspanya Grand Prix'sinde Mercedes, Ferrari ve McLaren'in 2. antrenmanda başı çekmesi ve Max Verstappen'in sıralamada alt sıralarda yer almasıyla birlikte, çok takımın dahil olabileceği bir zafer mücadelesi için umutlar arttı. Ancak Red Bull'un elinde sıralamayı değiştirecek önemli bir kart var.

Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Max Verstappen'in rakipleri İspanya Grand Prix'sinde Kanada’da olduğu gibi birkaç takımın dahil olduğu zirve mücadelesine sahne olacağı konusunda ısrarcı ancak önemli bir ayar değişikliği Red Bull pilotunu güçlendirecek.

Barselona'daki 2. antrenman seansı ilk üçün - Mercedes'ten Lewis Hamilton, Ferrari’den yerel kahraman Carlos Sainz ve McLaren'den Lando Norris - sadece 0.055s farkla ayrılmasıyla sona erdi.

Bu arada Verstappen ikinci antrenmanı Hamilton'ın lider zamanından 0.240s uzakta ve Alpine'den Pierre Gasly'nin arkasında beşinci olarak tamamladı.

Seansın ardından Norris öndeki mücadeleyi "Kanada'da olduğu gibi yine yakın" olarak nitelendirdi.

Norris, "Mücadele yakın ve sıralama öncesinde küçük şeyleri geliştirmeye çalışacağız." diye ekledi.

Takım arkadaşı Oscar Piastri de Norris ile aynı fikirdeydi: "Pist koşulları açısından biraz zorlu bir gün olduğunu düşünüyorum. Hava çok sıcaktı ve yol tutuşu çoğumuzun beklediğinden daha düşüktü.”

"Bence oldukça sağlam bir yerdeyiz, ancak oldukça yakın görünüyor. Uzun mesafe temposu da oldukça iyi görünüyordu. Sonuç olarak iyi bir gündü.”

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Belki yılın en iyi Cuma günü değildi ama kesinlikle rekabetin içindeydik ve birkaç şeyi düzeltirsem tam anlamıyla rekabetin içinde olacağız.”

"Oldukça küçük hatalar büyük farklar yaratıyor. Lastik hazırlığındaki küçük farklılıklar ve bunun gibi şeyler. Bu yüzden, yine sıkı bir sıralama seansı ve sıkı bir yarış bekliyorum."

Yedinci olduğu ve Norris'in Verstappen'in hemen önünde liderlik tamamladığı ilk antrenmanda gününün "şöyle böyle" başladığını düşünen Hamilton yine de Mercedes'inin "kesinlikle daha iyi bir yerde" olduğunu söyledi.

"Gece boyunca iyileştirmeler yapmamız gerekiyor.”

“Red Bulllar, Ferrariler ve McLarenler ile mücadele edip edemeyeceğimizi görmek için yapmamız gereken bazı işler var" diye ekledi.

Verstappen, aerodinamiği test eden virajları göz önüne alındığında Red Bull'un hakim olması beklenen bir pistte Cuma gününü aşağılarda bitirmekten rahatsız değildi.

"İlk ve ikinci antrenmanlarda birkaç farklı kurulum denedik, bu yüzden sadece biraz ince ayar yapmaya çalışıyorduk ama en azından günün kendisi herhangi bir sorun olmadan normal bir şekilde geçti."

"Yani umduğumuz şey buydu. Şimdi ise sadece aracı biraz toparlamaya çalışıyoruz ama bu oldukça normal." diye açıkladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Red Bull'un soğukkanlılığının önemli bir nedeni var.

Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez’e kıyasla daha ince bir arka kanat kullanıyordu. Perez, aracında yapılan kurulum değişiklikleriyle başa çıkmakta zorlanarak 13. sırada yer aldı.

 Hollandalı sürücü, aracın dengesini “genel olarak çıkışlarda gevşek” olarak nitelendirdi ve ayrıca viraj ortasında önden kayma ile mücadele ettiğini belirtti. Ancak GPS verilerine göre, Red Bull'un genellikle Cuma günleri motor modlarını açmadığı da göz önünde bulundurulduğunda Verstappen ince arka kanat sayesinden beklenenden daha yüksek bir maksimum hıza sahip.

Verstappen’in şimdi yapması beklenen, Red Bull’un daha yüksek yere basma kuvveti sağlayan arka kanat paketine geri dönmesi. Bu, Hollandalıya iki avantaj sağlayacak.

Araç, virajlarda daha az kayacak ve böylece bir en hızlı tur denemesinde yumuşak lastiklerin aşırı ısınmasını önleyecek böylece lastiklerin yarış süresi boyunca daha uzun süre dayanması mümkün olacak.

2. antrenman seansının sonunda yapılan uzun sürüş analizinde, arka kanat farkına rağmen Verstappen hâlâ tur zamanı ortalamalarında bir avantaja sahipti, ancak düşük yere basma kuvvetinden dolayı lastiklerinde aşınma belirtileri mevcuttu.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, takımın Cumartesi günü Verstappen’in arka kanat düzenlemesini değiştirmeyi planladığını açıkladı.

2. antrenman seansından sonra Autosport'a yaptığı açıklamada, “Beklediğimiz dengeyi bulamadık,”

“Bence çözüm farklı bir arka kanat olurdu, ama bunu değiştirmek yirmi dakika sürerdi. Bunu yapmadık. Max farklı bir ön ve arka kanat istedi, ama zaten Pazar gününü düşünmek zorundasınız. O zaman tutuş seviyeleri farklı olacak ve Max zaten nasıl olacağı konusunda doğru hisse sahip olacak kadar deneyimli.”

“Kurulum yarış için daha yüksek yere basma kuvveti şeklinde olmalı. Tam güç kullanmadık, bu yüzden o kadar endişe verici değil. Uzun turlamalar iyiydi.” dedi.

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