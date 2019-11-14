Verstappen’in hedefi şampiyona üçüncülüğü

Mercedes’te Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas bitime iki yarıl kala şampiyonayı ilk ili sırada bitirmek garantilediler.

Artık pilotlar üçüncülük için savaşıyor ve bu pozisyon için Max Verstappen’in yanı sıra Ferrari pilotları mücadele ediyor.

Charles Leclerc, Red Bull pilotu Verstappen’e kıyasla 14 puanlık bir avantaja sahip. Diğer Ferrari sürücüsü Sebastian Vettel ise 5 puan geride yer alıyor.

Verstappen De Telegraaf gazetesine verdiği demeçte, “Üçüncülük daha önce de söylediğim gibi zor olacak, bu yüzden biraz şansa ihtiyacımız olacak."

“Kimi geçen yıl üçüncü olmuştu ve galadan keyif alıyor gibiydi!”

“Eğer sezona bir bütün olarak bakarsanız, Ferrari sahip oldukları araçla çok daha ileride olmalıydı. Bu açıdan bakıldığında, hâlâ bunun için mücadele etmemiz çok iyi. Kesinlikle bu üçüncü sıra için zorlayacağım."

“Yaz arasından bu yana elde ettiğimiz sonuçlar iyi değildi, ancak geçen hafta mühendisim ile konuştum ve genel olarak aracımız o dönem de o kadar da kötü değildi.”

“Sadece şanssız anlar yaşadık ve Singapur'da aracın ayarlarında hata yaptık.” dedi.