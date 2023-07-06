Verstappen'in hayali: Hibrit olmayan V8 motorları, daha küçük lastikler

İki kez dünya şampiyonu olan pilot, Red Bull simülatöründeki denemeler sırasında geleceğin motor ve araç kurallarıyla ilgili ilk deneyiminden pek etkilenmediğini ifade etmişti.

Daha önce sürücülerin bataryalarını şarj etmek için düzlükte vites düşürmeye zorlanabilecekleri konusunda konuşan Verstappen, yeni kurallardaki tüm göstergelerin yarış üzerindeki etkisinin "çok kötü" göründüğünü söylemişti.

Britanya Grand Prix'si öncesinde 2026'ya ilişkin durum hakkında konuşan Verstappen, F1 için neyin daha iyi bir yön olacağı konusunda kendi fikirlerini söyledi.

Verstappen'e göre tamamen içten yanmalı motorlara güvenmek, daha hafif araçlar ve daha küçük tekerlekler ileriye doğru atılmış büyük bir adım olur.

Verstappen, "Bu [mevcut] araçlar elbette inanılmaz derecede hızlı. Yine de 2020 ve 2021 otomobillerini beğeniyordum. Biraz daha çevik ve daha eğlenceliydiler ama aynı zamanda çok ağırlardı."

"Hibritten kesinlikle kurtulurdum. Bir V8'e geri döndüğümde, motorun ne kadar yumuşak olduğuna her zaman çok şaşırıyorum. En yüksek hız şimdikine kıyasla yavaştı ama bu sadece motorun kalkışı ve torku ile ilgiliydi."

"Tüm dağıtım süreci çok yumuşaktı: vites küçültme ve vites büyütme. Sahip olduğumuzdan çok daha doğaldı." dedi.

Motorların ötesinde, Verstappen otomobil ağırlığının acil olarak ele alınması gereken bir konu olduğunu düşünüyor, ancak güvenlik gereksinimleri nedeniyle yaklaşık 550 kg ağırlığındaki otomobillere geri dönmenin artık imkansız olduğunu kabul ediyor.

"Elbette güvenlik standartları yükselmek ve gelişmek zorunda. Bu nedenle araçlar gittikçe ağırlaşıyor, temelde şasiyi daha güçlü hale getirmek için, tüm bu tür şeyler yapılıyor. Yani doğal olarak sebebi bu."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf tarafından: Alessio Morgese

"500 kiloya, 550 kiloya geri dönemeyiz ama bence şu anda bulunduğumuz yer çok ağır. Bunu gözden geçirmemiz gerekiyor."

"Ayrıca, bence lastikler, bu büyük lastikler nedeniyle, virajlara girdiğinizde apekse çarpma açısından pek bir şey göremiyorsunuz. Bu yüzden daha küçük lastikleri tercih ederdim. Çok daha eğlenceliydi." dedi.

Verstappen ayrıca F1'in düzlüklerde sürtünmeyi azaltan araçlara yönelmesi yerine, grand prix yarışlarının diğer yöne doğru gitmesi gerektiğine inanıyor.

Verstappen, "Değiştireceğim pek çok şey var. Ben olsam araçları çok daha fazla sürtünen hale getirirdim, böylece DRS'ye çok fazla güvenmek zorunda kalmazsınız."

"Yine, 2026'daki bu yeni araçlar, çok daha az sürtünmeye sahip gibi görünüyorlar. Dolayısıyla, geçiş yapmak daha zor olacak." diye ekledi.

2026 araçlarını kullanmak 'doğru değil'

Verstappen, simülatörde düzlükte vites değiştirme gerekliliğini öğrendikten sonra, F1 2026 araçlarının kullanılması gereken 'garip' yol hakkında biraz daha fikir verdi.

"Arabayı bu şekilde kullanmak zorunda olmanız bence doğru değil. Ayrıca, frenleme sırasında neredeyse tam anlamıyla tam gaz gidiyorsunuz. Bence bu çok garip bir atmosfer yaratacak."

"Patlayan (egzoz beslemeli) difüzörlere benziyor, neredeyse tam gaz gibi. Benim için çok tuhaf görünüyor. Ayrıca aktif aero da kendi kendini düzenliyor. Bana biraz tuhaf görünüyor."

"Bence birçok şeyi aşırı karmaşıklaştırıyor ve motor açısından buna gerçekten bakmamız gerekiyor."