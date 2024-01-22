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Verstappen'in, Hamilton'ı gölgede bırakan maaşı dikkat çekti

Geçen sezon Red Bull'un bonuslar dahil 70 milyon dolar ödediği bildirilen Max Verstappen, Formula 1'in en çok kazanan pilotu olarak kazancı sorulduğunda çekingen davrandı.

Editör Burak Yasul
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Max Verstappen, Red Bull Racing

Mart 2022'de Red Bull, yeni Dünya Şampiyonu ile yeni bir sözleşme imzaladığını ve 2028 yılına kadar takımda kalacağını duyurdu.

Beş yıllık uzatmanın yıllık 45 milyon dolar değerinde olduğu ve yedi kez Dünya Şampiyonu olan Lewis Hamilton'ın 35 milyon dolarlık Mercedes maaş çekini gölgede bıraktığı söyleniyor.

Ancak iki şampiyonu birbirinden ayıran nokta bildirilen primler.

Geçtiğimiz sezon 19 yarış kazanan, 21 kez podyuma çıkan ve üçüncü kez Pilotlar Şampiyonası şampiyonluğuna ulaşan Verstappen'in yılsonu paketinin Red Bull'a toplamda 70 milyon dolar gibi yüklü ama değerli bir meblağa mal olduğu söyleniyor.

Forbes'a göre, 2023'te yarış kazanamayan ve kazanamama serisi 45 yarışa çıkan Hamilton, Mercedes'ten herhangi bir prim almadı.

Verstappen ise 2023'te alacağı yüklü maaş çekini doğrulamayı reddetti.

The Times'a verdiği röportajda Verstappen, "Belki. Emin değilim [gülümseyerek]." dedi.

Genç pilot olarak Toro Rosso'ya katıldığı 2015 sezonundan bu yana Formula 1 pilotu olan Verstappen, sadece sporun en başarılı pilotlarından biri olarak değil, aynı zamanda en zenginlerinden biri olarak da öne çıktı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

54 Grand Prix galibiyeti ve 98 podyum ile üç Dünya Şampiyonluğu elde eden pilot, en çok F1 Dünya Şampiyonluğu elde eden pilotlar listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

Hollanda dergisi Quote'a göre net serveti 164 milyon dolara ulaştı.

Geleceği en azından finansal açıdan netleşen 26 yaşındaki pilot, birçok kez mevcut Red Bull anlaşmasının son Formula 1 sözleşmesi olabileceğini ifade etti.

Her ne kadar bunu düşünmemeye çalışsa da, sonuçta Formula 1'in tehlikeli bir spor olduğu göz ardı edilemez.

Verstappen, "Tehlikelerin farkındayım. Ama bunu çok fazla düşünmemeye çalışıyorum."

"Bir aracın içinde korkamazsınız. Eğer bir yarış aracında korkuyorsanız. İşler yolunda gitmez." dedi.

Kendisine sorulan hiç korku hissedip hissetmediği sorusuna ise Verstappen, "Yılanları pek sevmem."

"Sırf eğlence olsun diye etrafıma bir yılan koyduğumu göremezsiniz. Büyük tüylü örümcekleri gerçekten sevmem. Köpekbalıkları, köpekbalıklarını sevmem. Bu yüzden beni bazı ülkelerde kıyıdan iki kilometre ya da daha fazla açıkta yüzerken göremezsiniz." dedi.

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