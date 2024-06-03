Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Verstappen’in geleceği hakkındaki sorulara kesin yanıtı

Rakiplerinin Red Bull'a yetiştiği bir dönemde takım değiştirip değiştirmeyeceği sorulan Max Verstappen, “Böyle bir düşünce tarzına sahip olsaydım, her yarışta bir kez takım değiştirirdim" dedi.

Neva Ünsaldı
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Red Bull, Verstappen’in 2022 ve 2023'te elde ettiği 34 Grand Prix zaferi ve ek olarak iki şampiyonlukla dominant takım olarak hakimiyetini sürdüyor. Bu şampiyonluklarla beraber Verstappen, arka arkaya üç kez Dünya Şampiyonu oldu.

Ancak bu sezon şu ana kadar rekabet biraz daha çetin geçti. Verstappen, sekiz yarışın beşini kazanmış olsa da üç kaybı, Red Bull'un 2023 şampiyonasındaki tek kaybıyla tezat düşüyor.

Üç mağlubiyetin ardından Red Bull, Takımlar Şampiyonası'nda Ferrari'nin sadece 24 puan ve Pilotlar Şampiyonasında ise Verstappen Charles Leclerc’in 31 puan önünde bulunuyor.

Ancak eski Haas takım patronu Guenther Steiner, bu durumu Red Bull’un düşüşü değil, rakiplerinin Red Bull’a yetişmesi olarak değerlendirdi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mevcut durum, Verstappen'in geleceği hakkındaki soruları yeniden gündeme getirdi. Hollandalı pilot, Red Bull'a "sadık" olduğunu ve takımın kendisine olan sadakatinin "çok şey ifade ettiğini" belirtti ve mevcut sözleşmesinin 2028 sonuna kadar sürdüğünü hatırlattı.

Daha önce geleceği hakkında soru sorulduğunda, Red Bull’un "en hızlı araca" sahip olduğunu söylemişti.

Şimdi, Red Bull’un üstünlüğünün sona erme ihtimaliyle karşı karşıya kalan Verstappen, bu durumun gelecekte takım değiştirmesini etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda şu yanıtı verdi:

"Bu işler böyle yürümüyor."

"Hala çok, çok hızlı bir arabamız olduğunu düşünüyorum ve sezonun şu ana kadarki ortalamasına bakarsanız, en hızlı arabaya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Aksi takdirde şampiyonayı önde götüremezsiniz.”

"Bulunduğum yerden memnunum.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

 "Aynı zamanda motor tarafına da çok büyük yatırımlar yapılıyor ve bundan memnunum. Sadece çalışmaya ve aracımızı geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor. Şu anda aklımdaki tek şey bu. “

"Böyle düşünmeye başlarsanız, neredeyse her yarışta bir kez takım değiştirebilirsiniz. "Ama şu an aklımda böyle bir şey yok.”

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Yuki Tsunoda, Red Bull’un ikinci koltuğu için düşünülmüyor
Sonraki haber Dekker, Red Bull'un son üç yarış performansı hakkında: "Bir şeyler değişiyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Slater: “Ocon'un Monako sorunlarının Alpine'den ayrılmasıyla hiçbir ilgisi yok”

Slater: “Ocon'un Monako sorunlarının Alpine'den ayrılmasıyla hiçbir ilgisi yok”

Formula 1
Monako GP
Slater: “Ocon'un Monako sorunlarının Alpine'den ayrılmasıyla hiçbir ilgisi yok”
Ferrari ve Mercedes, Red Bull'un "süspansiyon çözümünü" kullanıyormuş

Ferrari ve Mercedes, Red Bull'un "süspansiyon çözümünü" kullanıyormuş

Formula 1
Ferrari ve Mercedes, Red Bull'un "süspansiyon çözümünü" kullanıyormuş
Son etapta kaybeden Ogier: "Motor sporlarında bazen böyle şeyler olur"

Son etapta kaybeden Ogier: "Motor sporlarında bazen böyle şeyler olur"

WRC
İtalya Rallisi
Son etapta kaybeden Ogier: "Motor sporlarında bazen böyle şeyler olur"
Max Verstappen
Daha fazlası
Max Verstappen
Russell: "Verstappen, 2026'da F1'e ara verebilir"

Russell: "Verstappen, 2026'da F1'e ara verebilir"

Formula 1
Russell: "Verstappen, 2026'da F1'e ara verebilir"
Verstappen: "Red Bull, aracın tümseklerdeki zayıflığını anlayabilmiş değil"

Verstappen: "Red Bull, aracın tümseklerdeki zayıflığını anlayabilmiş değil"

Formula 1
Monako GP
Verstappen: "Red Bull, aracın tümseklerdeki zayıflığını anlayabilmiş değil"
Norris, Verstappen'in benzersiz başarısını yorumladı

Norris, Verstappen'in benzersiz başarısını yorumladı

Formula 1
Norris, Verstappen'in benzersiz başarısını yorumladı
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Resmi: Red Bull, Perez ile iki yıllık yeni anlaşma imzaladı!

Resmi: Red Bull, Perez ile iki yıllık yeni anlaşma imzaladı!

Formula 1
Resmi: Red Bull, Perez ile iki yıllık yeni anlaşma imzaladı!
Kanada, kerblerde sorun yaşayan Red Bull için "önemli bir test" olacak

Kanada, kerblerde sorun yaşayan Red Bull için "önemli bir test" olacak

Formula 1
Kanada GP
Kanada, kerblerde sorun yaşayan Red Bull için "önemli bir test" olacak
Steiner: “Red Bull’un Perez’den neden vazgeçmediğini anlamıyorum”

Steiner: “Red Bull’un Perez’den neden vazgeçmediğini anlamıyorum”

Formula 1
Steiner: “Red Bull’un Perez’den neden vazgeçmediğini anlamıyorum”

Son Haberler

Mercedes, yeni ön kanadı Montreal'de iki sürücüye de verecek

Mercedes, yeni ön kanadı Montreal'de iki sürücüye de verecek

F1 Formula 1
Mercedes, yeni ön kanadı Montreal'de iki sürücüye de verecek
Slater: “Ocon'un Monako sorunlarının Alpine'den ayrılmasıyla hiçbir ilgisi yok”

Slater: “Ocon'un Monako sorunlarının Alpine'den ayrılmasıyla hiçbir ilgisi yok”

F1 Formula 1
Monako GP
Slater: “Ocon'un Monako sorunlarının Alpine'den ayrılmasıyla hiçbir ilgisi yok”
Ferrari ve Mercedes, Red Bull'un "süspansiyon çözümünü" kullanıyormuş

Ferrari ve Mercedes, Red Bull'un "süspansiyon çözümünü" kullanıyormuş

F1 Formula 1
Ferrari ve Mercedes, Red Bull'un "süspansiyon çözümünü" kullanıyormuş
Son etapta kaybeden Ogier: "Motor sporlarında bazen böyle şeyler olur"

Son etapta kaybeden Ogier: "Motor sporlarında bazen böyle şeyler olur"

WRC WRC
İtalya Rallisi
Son etapta kaybeden Ogier: "Motor sporlarında bazen böyle şeyler olur"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye