Verstappen’in geleceği hakkındaki sorulara kesin yanıtı

Red Bull, Verstappen’in 2022 ve 2023'te elde ettiği 34 Grand Prix zaferi ve ek olarak iki şampiyonlukla dominant takım olarak hakimiyetini sürdüyor. Bu şampiyonluklarla beraber Verstappen, arka arkaya üç kez Dünya Şampiyonu oldu.

Ancak bu sezon şu ana kadar rekabet biraz daha çetin geçti. Verstappen, sekiz yarışın beşini kazanmış olsa da üç kaybı, Red Bull'un 2023 şampiyonasındaki tek kaybıyla tezat düşüyor.

Üç mağlubiyetin ardından Red Bull, Takımlar Şampiyonası'nda Ferrari'nin sadece 24 puan ve Pilotlar Şampiyonasında ise Verstappen Charles Leclerc’in 31 puan önünde bulunuyor.

Ancak eski Haas takım patronu Guenther Steiner, bu durumu Red Bull’un düşüşü değil, rakiplerinin Red Bull’a yetişmesi olarak değerlendirdi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Mevcut durum, Verstappen'in geleceği hakkındaki soruları yeniden gündeme getirdi. Hollandalı pilot, Red Bull'a "sadık" olduğunu ve takımın kendisine olan sadakatinin "çok şey ifade ettiğini" belirtti ve mevcut sözleşmesinin 2028 sonuna kadar sürdüğünü hatırlattı.

Daha önce geleceği hakkında soru sorulduğunda, Red Bull’un "en hızlı araca" sahip olduğunu söylemişti.

Şimdi, Red Bull’un üstünlüğünün sona erme ihtimaliyle karşı karşıya kalan Verstappen, bu durumun gelecekte takım değiştirmesini etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda şu yanıtı verdi:

"Bu işler böyle yürümüyor."

"Hala çok, çok hızlı bir arabamız olduğunu düşünüyorum ve sezonun şu ana kadarki ortalamasına bakarsanız, en hızlı arabaya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Aksi takdirde şampiyonayı önde götüremezsiniz.”

"Bulunduğum yerden memnunum.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Aynı zamanda motor tarafına da çok büyük yatırımlar yapılıyor ve bundan memnunum. Sadece çalışmaya ve aracımızı geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor. Şu anda aklımdaki tek şey bu. “

"Böyle düşünmeye başlarsanız, neredeyse her yarışta bir kez takım değiştirebilirsiniz. "Ama şu an aklımda böyle bir şey yok.”