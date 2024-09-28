Verstappen'in 'FIA protestosu' WRC'ye de sıçradı

Verstappen geçtiğimiz hafta sonu Singapur Grand Prix'si öncesinde bir FIA basın toplantısında küfür ettiği için cezalandırıldı.

Verstappen aldığı cezayı, sıralama turları ve Marina Bay'deki yarışın ardından FIA basın toplantılarına katılmayarak, hatta sıralama turları sonrası FIA oturumu sona erdiğinde kendisi medya toplantısı düzenleyerek protesto etti.

Verstappen'in tutumu, Yunanistan'daki bir önceki turda askıya alınan 30.000 euro para cezasına çarptırılmasının ardından FIA ile sorun yaşayan sekiz kez WRC şampiyonluğu kazanan Ogier tarafından desteklendi.

Çakıl tabanlı ralli etkinliklerinde asılı toz bir sorun olduğundan, Ogier Yunanistan'da açılış etabında görüş mesafesinin tehlikeye girmesinin ardından araçlar arasındaki kısa aralıklardan şikayet etti.

Ogier etabın sonunda "Sporun asla öğrenmediğini görmek can sıkıcı."

"Bunun farkındayız, asılı toz var ama kabul etmiyorlar. Kafalarında gerçekten hiçbir şey yok."

Bu yorumların FIA Uluslararası Spor Kuralları'nın "FIA'ya, organlarına, üyelerine veya idari görevlilerine ve daha genel olarak motor sporlarının çıkarlarına ve FIA tarafından savunulan değerlere manevi zarar veya kayıp veren her türlü söz, eylem veya yazı" ile ilgili 12.2.1.f maddesini ihlal ettiğine karar verildi.

Sonuç olarak Ogier'e 30.000 euro ertelenmiş para cezası verildi ve Toyota sürücüsü cuma günü WRC sezonu yeniden başlarken Şili'de FIA'ya karşı tavır aldı.

Ogier her etabın sonunda televizyon ekiplerine verdiği cevapları minimumda tuttu ve cuma günü öğlen servisinde FIA'yı sürücüleri 'susmaya zorlamakla' suçladı.

Ogier WRC'nin Şili Rallisi canlı yayınına konuştu: "Bugün gerçekten konuşmak istemediğimi fark etmişsinizdir, bize şu anda konuşmamamız gerektiği söylendi."

"Bugün konuşmak istemiyorum ve bundan daha iyisini hak eden tüm insanlar için üzgünüm."

"Ancak FIA tarafından çenemizi kapatmamız söylendi, bu yüzden biraz üzücü."

Ogier, Verstappen'in Singapur'da aldığı cezaya açık bir göndermede bulunarak şunları ekledi: "Şu anda bu durumların sadece rallide olmadığını görüyoruz."

Ogier'in duruşu, 2019 WRC şampiyonu Ott Tanak tarafından desteklendi.

Tanak, medya önünde yaptığı ihtiyatlı açıklamanın FIA'nın Verstappen ve Ogier'e karşı aldığı önlemden kaynaklandığını itiraf etti.

"Genel olarak motor sporlarında ne söylediğinize ve duygularınızı nasıl ifade ettiğinize çok dikkat etmeniz gerekiyor."

"Organizatörler bizi bir tarafa çekmeli ve ne beklediklerini bize açıklamalı, ancak şu an için herhangi bir duygu olmadan sahne sonu röportajları vermek, nasıl davranacağımızı bilmek gerçekten zor."

"İlginç bir dönemden geçiyoruz."