Verstappen'in Ferrari GT3 aracıyla yaptığı test, takım patronunu etkiledi
İki gün boyunca Ferrari GT3 aracıyla test yapan Max Verstappen'in geri bildirimleri ve performans, takım yöneticisini etkilemiş durumda.
Max Verstappen, Portimao'da menajerinin oğlu Thierry Vermeulen ile birlikte Ferrari 296 GT3'ü kullandığı iki günlük bir test gerçekleştirdi.
Benzer testler Kasım ayında Mugello'da da yapılmıştı ve şimdi bunları tekrarlamaya karar verdiler çünkü Vermeulen, Verstappen.COM Racing'in desteğiyle Emil Frey Racing takımı için yarışacak ve Verstappen'in babası Jos da koçluk görevini üstlenecek.
Merak edilenlerden birisi, Verstappen'in testlerde nasıl performans sergilediğiydi.
Bu konuda konuşan takım patronu Lorenz Frey-Hilti, derecelerden ve geri bildirimlerden etkilendiğini gizlemedi.
Yaptığı açıklamada, "Bu testlerin amacı Thierry'yi desteklemek ve Max'ten gelen geri bildirimleri kullanarak sonuçlarımızı iyileştirmekti."
"Verstappen iki gün de araçtaydı. İlk gün dönüşümlü olarak yaklaşık 100 kilometre sürüş yaptılar ve pek çok ayar denediler. Onun desteğini almak ve kendisiyle test gerçekleştirmek bizim için bir onurdu."
Fotoğraf: Max Verstappen
Max Verstappen, Jos Verstappen
"Ünlü biriyle tanışmak her zaman ilginçtir. Onu tanıdığınızı sanırsınız fakat gerçek hayatta tamamen farklı biri olduğu ortaya çıkar. GT3 aracında bile verdiği geri bildirimler, daha önce gördüğüm her şeyden tamamen farklı bir seviyedeydi. Max dünya çapında bir yarış pilotu."
"Direksiyonun başına geçti ve daha ilk turda harika bir zaman elde etti. Araç üstü görüntülerini ve telemetriyi takip ederken, ne kadar çabuk adapte olmasından ve anında araçtan en iyi şekilde yararlanabilmesinden çok etkilendim."
"O gün pistte başka GT3 araçları da vardı ama Verstappen diğerlerinden çok farklı bir seviyede sürüş yapıyordu. Deneyim eksikliği nedeniyle bir GT3 aracında hızlı olmayan iyi sürücüler var ama Max farklı. Aracın dört tekerleği varsa, onunla hızlı gitmenin yolunu bulur."
"Araç gelişimi açısından da harika biri. Bu kesinlikle Formula 1'den farklı bir otomobil ama fizik her yerde aynı şekilde işliyor. Farklı ayar seçeneklerinin değerlendirilmesinde Max'in katkısı önemliydi."
"Thierry'ye ve tüm ekibe çok yardımcı oldu." dedi.
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