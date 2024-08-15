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Formula 1 Hollanda GP

Verstappen'in "fazla yetenekli olması" Red Bull'un başını ağrıtıyor

Red Bull teknik direktörü Pierre Wache'ye göre Max Verstappen'in fazla yetenekli olması nedeniyle araçtaki sorunları görmekte zorlanıyorlar.

Ezel Tan
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull bu yılki RB20'den umduğunu bulamamış durumda; Pierre Wache önderliğindeki teknik ekip tarafından geliştirilen bu araç özellikle gelişim yolunda rakiplerinin gerisinde kaldı.

Max Verstappen araç içerisinde pek mutlu görünmüyor ve önceki yılların aksine bu yıl daha fazla gelişim alanı belirlendi.

Yine de Verstappen, her şeye rağmen her hafta sonu iyi sonuçlar almaya devam ediyor.

Auto, Motor und Sport'a konuşan teknik direktör Pierre Waché , Verstappen'in hünerlerini överken, takımda bu çapta bir şampiyona sahip olmanın bazı sorunlara yol açtığını belirtti.

Wache şöyle dedi: “Aracın zaaflarının çoğu gizleniyor, bu doğru."

"Bu bazen bir sorunun çok geç tespit edilmesine yol açabilir."

“Biz aracı tasarlarken tek bir sürücünün isteklerine göre hareket etmeye çalışmıyoruz, her zaman mümkün olan en hızlı aracı yaratmaya çalışıyoruz."

"Eğer pilotların isteklerine fazlasıyla kulak verirsek, muhtemelen kendilerini araçta daha rahat hissederlerdi fakat aynı zamanda daha yavaş olurlardı."

Pierre Wache, Technical Director, Red Bull Racing

Pierre Wache, Technical Director, Red Bull Racing

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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