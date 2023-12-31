Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Verstappen'in 'favori şampiyonluğu' hangisi?

Max Verstappen, üst üste kazandığı üç Formula 1 şampiyonluğu arasından hangi yılın favorisi olduğuna dair kararını verdi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Fireworks light the sky as the Red Bull Racing team cheer Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1st position, over the line from the pit wall

Hollandalı pilot RB19'un direksiyonunda geçirdiği baskın ve rekorlarla dolu bir yılın ardından 2023 Katar Grand Prix'sinde üç kez F1 Dünya Şampiyonu oldu.

En yakın rakibi Sergio Perez'in iki katından fazla puan toplamayı başardığı için muhtemelen kariyerinin en kolay şampiyonluklarından birini elde etti.

2021 sezonu, Abu Dabi'de şampiyonanın sonucunu belirleyen tartışmalı son ile en gergin yıllardan biriydi.

Verstappen ikinci şampiyonluğunu aldığında da tartışmalara maruz kaldı; Japonya'da ertelenen yarış sırasında verilen puan miktarıyla ilgili karışıklık, gerçekten kazanıp kazanmadığı konusunda belirsizliğe yol açtı.

Verstappen, şampiyonlukları konusunda şunları söyledi: "2021'de insanlar hep son yarıştan bahsediyor ama bence bir şampiyonluk tüm sezon boyunca kazanılır, değil mi?"

"2022'de de aynısı oldu. Japonya'daki küçük bir aksaklık, şampiyon olup olmadığınızı anlamak için birkaç dakikanızı daha alır. Benim için bu tür şeylerin pek önemi yok."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Francois Tremblay

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

"Ben sadece yarışı değil, yarıştan sonraki performansımı da analiz ediyorum."

"Bu yüzden bu yılın performans açısından kesinlikle en iyisi olduğunu düşünüyorum. Ama ilki en duygusal olanıydı."

Verstappen gridde ön sıralarda daha fazla rekabet görmek istese de en iyi performansını sergilemek için buna ihtiyaç duymadığını itiraf etti.

"F1'de daha fazla rekabet görmek istersiniz ama benim en iyisini yapmak için başka bir takıma ya da takım arkadaşına ihtiyacım yok." 

"Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak ve mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için kendime çok baskı yapıyorum. Zevk aldığım şey bu ve gerçekten baktığım tek şey de bu."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Piastri, 'ölmeden önce yapılacaklar listesini' açıkladı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti?

Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti?

Formula 1

Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti? Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti?

Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi?

Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi?

Formula 1
Bahreyn GP

Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi? Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi?

Piastri, 'ölmeden önce yapılacaklar listesini' açıkladı

Piastri, 'ölmeden önce yapılacaklar listesini' açıkladı

Formula 1

Piastri, 'ölmeden önce yapılacaklar listesini' açıkladı Piastri, 'ölmeden önce yapılacaklar listesini' açıkladı

Son Haberler

Marko: "Honda güç ünitesi 2026'ya kadar iyi çalışmak zorunda"

Marko: "Honda güç ünitesi 2026'ya kadar iyi çalışmak zorunda"

F1 Formula 1

Marko: "Honda güç ünitesi 2026'ya kadar iyi çalışmak zorunda" Marko: "Honda güç ünitesi 2026'ya kadar iyi çalışmak zorunda"

Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti?

Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti?

F1 Formula 1

Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti? Aston Martin için 2023 sezonu nasıl geçti?

Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi?

Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi?

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi? Sprint hafta sonlarında Ferrari için 'başarının anahtarı' neydi?

Liuzzi, yeni görevi olan FIA komiserliği hakkında konuştu

Liuzzi, yeni görevi olan FIA komiserliği hakkında konuştu

F1 Formula 1

Liuzzi, yeni görevi olan FIA komiserliği hakkında konuştu Liuzzi, yeni görevi olan FIA komiserliği hakkında konuştu

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol