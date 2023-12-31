Verstappen'in 'favori şampiyonluğu' hangisi?
Max Verstappen, üst üste kazandığı üç Formula 1 şampiyonluğu arasından hangi yılın favorisi olduğuna dair kararını verdi.
Hollandalı pilot RB19'un direksiyonunda geçirdiği baskın ve rekorlarla dolu bir yılın ardından 2023 Katar Grand Prix'sinde üç kez F1 Dünya Şampiyonu oldu.
En yakın rakibi Sergio Perez'in iki katından fazla puan toplamayı başardığı için muhtemelen kariyerinin en kolay şampiyonluklarından birini elde etti.
2021 sezonu, Abu Dabi'de şampiyonanın sonucunu belirleyen tartışmalı son ile en gergin yıllardan biriydi.
Verstappen ikinci şampiyonluğunu aldığında da tartışmalara maruz kaldı; Japonya'da ertelenen yarış sırasında verilen puan miktarıyla ilgili karışıklık, gerçekten kazanıp kazanmadığı konusunda belirsizliğe yol açtı.
Verstappen, şampiyonlukları konusunda şunları söyledi: "2021'de insanlar hep son yarıştan bahsediyor ama bence bir şampiyonluk tüm sezon boyunca kazanılır, değil mi?"
"2022'de de aynısı oldu. Japonya'daki küçük bir aksaklık, şampiyon olup olmadığınızı anlamak için birkaç dakikanızı daha alır. Benim için bu tür şeylerin pek önemi yok."
Fotoğraf: Francois Tremblay
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
"Ben sadece yarışı değil, yarıştan sonraki performansımı da analiz ediyorum."
"Bu yüzden bu yılın performans açısından kesinlikle en iyisi olduğunu düşünüyorum. Ama ilki en duygusal olanıydı."
Verstappen gridde ön sıralarda daha fazla rekabet görmek istese de en iyi performansını sergilemek için buna ihtiyaç duymadığını itiraf etti.
"F1'de daha fazla rekabet görmek istersiniz ama benim en iyisini yapmak için başka bir takıma ya da takım arkadaşına ihtiyacım yok."
"Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmak ve mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için kendime çok baskı yapıyorum. Zevk aldığım şey bu ve gerçekten baktığım tek şey de bu."
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