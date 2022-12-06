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Formula 1 Haberler

Verstappen'in F1'den sonraki rotası dayanıklılık serileri olacak

Max Verstappen, Formula 1 kariyerinin ardından odağını dayanıklılık serilerine vermeyi düşündüğünü, daha az baskı ve daha fazla eğlence istediğini söylüyor.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
Verstappen'in F1'den sonraki rotası dayanıklılık serileri olacak
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İki kez dünya şampiyonu, birçok kez "40'lı yaşlarına kadar F1'de kalmayı" düşünmediğini ve diğer disiplinlerde mücadele etmek istediğini dile getirmişti.

An itibariyle F1 tarihinin en uzun sözleşmelerinden birine sahip olan Verstappen, 2028 sezonuna kadar Red Bull ile yarışmaya devam edecek. Kontrat bitiminde 31 yaşına gelecek Verstappen'in benzer yaşlarda emekli olan Mika Hakkinen ve Nico Rosberg'in yolundan gideceğini düşünenler de yok değil.

Motorsport.com'a konuşan Verstappen, takvimin epey yoğun olduğunu ve evden uzak kalmaktan hoşlanmadığını söyleyerek düşüncelerini tekrarladı.

Verstappen, "F1 oldukça eğlenceli ve şu anda birçok başarıya imza atabildiğim bir noktadayım."

"Ancak yapmak istediğim başka şeyler de var. Sözleşmem 2028 sezonunda, yani 31 yaşına geldiğimde sona erecek. O noktadan sonra sadece birkaç yıl daha rekabetçi olabileceğim."

"Bu yıllarda diğer şeyleri de deneyimlemek, daha hafif bir takvime ve daha az baskıya sahip bir seride mücadele etmek, kısacası sadece eğlenmek istiyorum." dedi.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid of Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid of Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa

Photo by: Marc Fleury

En çok hangi disiplinle ilgilendiği sorulan Verstappen, dayanıklılık serilerinde mücadele etmek istediğini ve Le Mans 24 Saat'e katılmayı düşündüğünü söylüyor.

Zaman zaman E-Spor alanında düzenlenen dayanıklılık yarışlarına katılan Hollandalı pilot, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Sanal Sebring 500 Mil mücadelesini dördüncü sırada tamamlamıştı.

Verstappen gibi dayanıklılık serileriyle ilgilenen ve F1'e ara verdiği dönem 2 kez Le Mans 24 Saat galibiyetine ulaşan Fernando Alonso da geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda Verstappen ile takım arkadaşı olarak Le Mans 24 Saat'te bir daha yarışmak isteyebileceğini söylemişti.

Alonso'ya yeşil ışık yakan Verstappen, "Eğer Fernando rekabetçi bir araçla yarışmak için dayanıklılık serilerine dönerse ben de aynısını yaparım."

"Ancak bu konuda acele etmek istemiyorum çünkü şu anda dayanıklılık alanında çok fazla değişiklik yaşanıyor.

"Bence bekleyip şu anda tam olarak neler olduğunu ve nasıl ilerleyeceğini görmek ve sonra kararınızı vermek daha iyi." dedi.

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