Verstappen'in F1'de yarışlara bakışı, bir sonraki hamlesi hakkında ne söylüyor?

Verstappen'in Red Bull'da süregelen güç oyunları ve takım patronu Christian Horner'ın babası Jos ile artık aleni hale gelen sürtüşmesi arasında sıkışıp kalmasıyla birlikte, Hollandalı'nın anlaşmasının bitiminden önce Red Bull'dan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda spekülasyonlar artıyor.



İkinci senaryonun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz net değil ancak Bahreyn'de Jos ve Mercedes patronu Toto Wolff arasında yapılan görüşmeler de bu ihtimali ortadan kaldırmadı.

Önümüzdeki haftalarda ve aylarda ne olursa olsun, Verstappen'in serideki geleceğini nasıl gördüğü, alınacak kararları etkileyebilir.

Birkaç kez belirttiği gibi Verstappen, Fernando Alonso veya Lewis Hamilton gibi seride yirmi yıllık bir kariyerin tadını çıkarmayı planlamıyor ve mevcut Red Bull anlaşmasının sonunda, 2028'de sadece 31 yaşında olacakken erken bir F1 emekliliği için kapıyı açık bırakıyor.

Bu düşüncesinin ardında, "sınırın çok üzerinde" olduğunu düşündüğü 24 yarışlık F1 takviminin insani yükü, halkla ilişkiler taahhütlerinin neden olduğu daha fazla zaman kısıtlaması ve hayatında başka yollar arama arzusu gibi çeşitli faktörler olduğunu belirtti.



Verstappen Bahreyn Grand Prix'sinden önce "Formula 1 dışında ne istediğimi çok iyi biliyorum."

"Bunun daha çok genel olarak yaşam kalitesiyle ilgisi var. Yarışın kendisi çok eğlenceli ama etrafındaki seyahat, pazarlama ve benzeri her şey, belli bir noktada bununla işiniz bitebilir. O zaman ne kazandığınızın bir önemi kalmıyor."



"Sonuçta önemli olan yaptığınız işte mutlu olmak. Yüzde yüzünüzü verebilmelisiniz. Şu anda bu hiç sorun değil ama bir noktada her şeyi görmüş olabilirsiniz."



"Gelecek için şimdiden üzerinde çalıştığım pek çok şey var, Formula 1 dışında şeyler. Ayrıca istediğim zaman tatile gidebilmek istiyorum." demişti.



Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. sıra, podyumda Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

26 yaşındaki Verstappen'in aklına bu düşünceler çoğu pilottan daha erken gelmiş gibi görünüyorsa, onun küçüklüğünden beri kendini tamamen yarışlara adadığını, Formula 1 pilotu olmak üzere yetiştirilirken babasıyla birlikte Avrupa'daki sayısız karting etkinliğine katıldığını hatırlamakta fayda var.



Verstappen, "Hâlâ çok genç olduğumu biliyorum ama bunu bir 10 yıl daha yapmayacağımı da biliyorum. Benim açımdan bu sürdürülebilir değil."



"Sekiz ya da dokuz yaşımdan beri dolu bir programla yaşıyorum. Bir noktada, yılda 24 yarış hafta sonu, artı simülatör günleri ve tüm pazarlama günleri için evden uzaklaşmanın hâlâ buna değip değmeyeceğini düşünüyorsunuz."

"Bunlar sürücülerin pek hoşlanmadığı şeyler ama bunları yapıyorsunuz çünkü bu işin bir parçası. Ama bir noktada, bu işle işiniz bitebilir." diye ekledi.



Verstappen, F1 kariyerine son verdikten sonra bir kara deliğe düşeceğine inanmıyor. O, IndyCar'da oval pistlerde yarışmayı reddetmiş olsa da, Le Mans 24 Saat'te yarışmanın kendisine cazip geldiğini kabul etti.



Nihai hedefi en yüksek dayanıklılık seviyesinde yarışmak ve sim yarışçılarına gerçek dünyaya geçiş yapma şansı vermek olan 2025'te yarışlara başlayacak olan Verstappen.com Racing GT3 takımı, bunun temeli olabilir.

Bu konuda Verstappen, "Bazı sürücüler Formula 1'e o kadar odaklanmış durumdalar ki bunu uzun süre yapmak istiyorlar. F1'i bıraktıklarında hayatlarında bir şeyleri kaçırmaktan korkuyor olabilirler."

"Ama benim böyle bir düşüncem yok. Daha çok evde olmak ve eve biraz daha yakın yönetebileceğim başka projelerle meşgul olmak istiyorum."

"Hem simülasyon yarışlarıyla hem de simülasyon yarışlarını gerçek pistlere taşımakla meşgulüm. Umarım gelecek yıl bir şeyler görebiliriz. Sonrasında bu projeyi geliştirmek istiyorum." dedi.



Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. sıra, Parc Ferme'ye varışını kutluyor Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Bu arada Hollandalı, 2023'te tek bir sezonda üst üste yarış kazanma ve en çok yarış zaferi rekorunu ele geçirerek F1 tarihine geçmekle meşguldü.





Rekorları yakalamakla ilgilenmeyen Verstappen için Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ın yedi dünya şampiyonluğuna eşit olmak ya da onları geçmek ana nokta değil.

"Belki birilerinin hedefi sekiz kez dünya şampiyonu olmaktır ama ben şimdiden F1'de başardıklarımdan çok mutluyum ve gurur duyuyorum ki bu da hayal edebileceğimden çok daha fazlası."

"Yedi ya da sekiz dünya şampiyonluğu için kalmam gerekmiyor. Bıraktıktan sonra üç, beş ya da yedi kez dünya şampiyonu olmuş olmamın bir önemi yok. Benim için defter kapanır ve biter."

Verstappen, şu anda Red Bull'da devam eden çok daha büyük entrikalarla da hiçbir şekilde ilgilenmiyor.



Ancak eğer Red Bull'un 2026'dan itibaren kendi güç üniteleriyle yola devam edebileceğine dair soru işaretleri doğru çıkarsa ve 2025 sezonu için muhtemelen lider Red Bull koltuğunu bırakacak kadar ciddi olursa, bu Verstappen kampının herhangi bir sert hareketini açıklamak için yardımcı olur.

