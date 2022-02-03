Verstappen'in eski patronu: "Max'in şampiyon olacağı en başından belliydi"

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Verstappen, 2021 sezonunda Lewis Hamilton ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesine girmiş ve sonunda şampiyon Hollandalı pilot olmuştu.

Bu, Verstappen'in kariyerinin ilk şampiyonluğuydu ve yıl boyunca pek çok başarı yakaladı.

Verstappen, 22 yarışın 18'inde podyuma çıkarak bir sezonda en çok podyuma çıkan pilot unvanını ele geçirirken, aynı zamanda aracının hasar aldığı Macaristan GP hariç finiş gördüğü tüm yarışlarda ilk ikiye girdi.

Verstappen ayrıca yıl boyunca 10 galibiyet ve 10 pole pozisyonu gibi önemli sonuçlar da aldı.

Hollandalı sürücünün tek koltuklu araçlarla olan kariyeri, Van Amersfoort Racing ile yarıştığı Formula 3'te başlamıştı. Verstappen ile yakından çalışan takım sahibi Frits van Amersfoort, RacingNews365 ile yaptığı özel röportajda, Verstappen'den övgüyle bahsetti.

2014'teki sezonla alakalı konuşan Frits, "O sezon boyunca Max'in bir gün Formula 1 şampiyonu olacağını gördüm ve bunu söyledim. Bundan hiçbir şüphem yoktu."

"Max Formula 3'te tam olarak şu anki gibi sürüyordu. O zaman şimdiye hiç değişmedi. Biraz daha aklıyla sürmeye başlamış olabilir ama her zaman zorluyor. O, startla birlikte sınırları zorlamaya başlıyor ve sadece yarışı bitirdiğinde duruyor."

"Max'in 2014'te, bizimle yaptığı hamleler, Formula 1'de yaptıklarına benziyor. Ancak o zaman çok daha küçük bir seyirci kitlesinin önünde sürüyordu ve insanlar bunu görmediler. Şimdi bunu milyonlarca taraftarın önünde yapıyor."

"Max, Formula 3'te çıktığı iki yarışın ardından doğrudan Formula 1'e girebilirdi."

"Bu çocuk gerçekten çok yetenekli. Hem duygusal hem de zihinsel olarak çok güçlü. Bunun meyvelerini de geçen sezon aldı."

"Ayrıca Formula 1'i bir tür ulusal spor haline getirdi. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Formula 1'i hiç izlememiş insanlar bile şimdi Formula 1 izliyorlar ve bunlar Max sayesinde." dedi.

Max Verstappen claims 2021 F1 World Champion Fotoğraf: ExxonMobil