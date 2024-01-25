Verstappen'in eski antrenörü: "Onunla çalışmadan önce kim olduğunu bilmiyordum"

Verstappen'in fiziksel eğitiminden sorumlu olan performans antrenörü Bradley Scanes, 2023 Abu Dabi GP'nin ardından görevinden ayrılmıştı.

2024'ten itibaren Red Bull Racing pilotunun antrenörü, daha önce Carlos Sainz ile çalışan Rupert Manwaring olacak.

Scanes geçtiğimiz gün The Red Flags podcast'ine konuk oldu ve burada üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen ile geçirdiği dönem hakkında bazı detaylar paylaştı.

Scanes şöyle konuştu: "Max ile çalışmaya başlamadan önce motor sporları ya da Formula 1 hakkında hiçbir şey bilmiyordum."

"Max Verstappen'in kim olduğunu bile bilmiyordum."

"Hızlanmak için internette pek çok bilgi okumam gerekti. Lewis Hamilton'ın başarılı bir yarış pilotu olduğunu biliyordum ama elimdeki tek bilgi buydu."

"İlk Formula 1 yarışımı Red Bull mekanikerleriyle beraber Red Bull garajında seyrettim."

"Aralık 2019'da Max ile tanıştım ve Ocak ayının ikinci haftasından itibaren onunla çalışmaya başladım."

"Aralık ayı boyunca Formula 1 hakkında izleyebildiğim her şeyi izledim ve okuyabileceğim her şeyi okudum."

"Max ile çalışmak için açık, dürüst, sadık ve güvenilir olmanız gerekiyor."

"Aslında bu niteliklerin hepsi Max'in ve etrafındaki insanların doğasında var."

"Genelde tüm Hollandalıların çok açık sözlü olduğuna inanılır ama sporda birbirinize karşı daha açık ve dürüst olmanız gerekir.

"Ben de buna alışkınım."