Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Verstappen'in eski antrenörü: "Onunla çalışmadan önce kim olduğunu bilmiyordum"

Max Verstappen ile çalışmayı bırakan Bradley Scanes, Hollandalı pilottan övgüyle bahsetse de, başlangıçta kendisini "tanımadığını" kabul ediyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Güncelleme
Max Verstappen, Red Bull Racing with performance coach Bradley Scanes

Verstappen'in fiziksel eğitiminden sorumlu olan performans antrenörü Bradley Scanes, 2023 Abu Dabi GP'nin ardından görevinden ayrılmıştı.

2024'ten itibaren Red Bull Racing pilotunun antrenörü, daha önce Carlos Sainz ile çalışan Rupert Manwaring olacak.

Scanes geçtiğimiz gün The Red Flags podcast'ine konuk oldu ve burada üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen ile geçirdiği dönem hakkında bazı detaylar paylaştı.

Scanes şöyle konuştu: "Max ile çalışmaya başlamadan önce motor sporları ya da Formula 1 hakkında hiçbir şey bilmiyordum."

"Max Verstappen'in kim olduğunu bile bilmiyordum."

"Hızlanmak için internette pek çok bilgi okumam gerekti. Lewis Hamilton'ın başarılı bir yarış pilotu olduğunu biliyordum ama elimdeki tek bilgi buydu."

"İlk Formula 1 yarışımı Red Bull mekanikerleriyle beraber Red Bull garajında seyrettim."

"Aralık 2019'da Max ile tanıştım ve Ocak ayının ikinci haftasından itibaren onunla çalışmaya başladım."

"Aralık ayı boyunca Formula 1 hakkında izleyebildiğim her şeyi izledim ve okuyabileceğim her şeyi okudum."

"Max ile çalışmak için açık, dürüst, sadık ve güvenilir olmanız gerekiyor."

"Aslında bu niteliklerin hepsi Max'in ve etrafındaki insanların doğasında var."

"Genelde tüm Hollandalıların çok açık sözlü olduğuna inanılır ama sporda birbirinize karşı daha açık ve dürüst olmanız gerekir.

"Ben de buna alışkınım."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Williams, Alpine veya Aston Martin ile rekabet etmeyi beklemiyor
Sonraki haber Baba Sainz: "Umarım yeni Ferrari, SF-23'ten daha rekabetçi olur"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
WSBK Jerez testi 2. gün: Bulega tur rekoruyla lider, Toprak ısınmaya başladı!

WSBK Jerez testi 2. gün: Bulega tur rekoruyla lider, Toprak ısınmaya başladı!

World Superbike

WSBK Jerez testi 2. gün: Bulega tur rekoruyla lider, Toprak ısınmaya başladı! WSBK Jerez testi 2. gün: Bulega tur rekoruyla lider, Toprak ısınmaya başladı!

WRC'nin yeni sezonu Castrol Türkiye'nin sponsorluğunda S Sport Plus'ta!

WRC'nin yeni sezonu Castrol Türkiye'nin sponsorluğunda S Sport Plus'ta!

WRC

WRC'nin yeni sezonu Castrol Türkiye'nin sponsorluğunda S Sport Plus'ta! WRC'nin yeni sezonu Castrol Türkiye'nin sponsorluğunda S Sport Plus'ta!

Rossi, kendi MotoGP takımından büyük beklentiler içinde: "Bezzecchi şampiyonluk için yarışabilir"

Rossi, kendi MotoGP takımından büyük beklentiler içinde: "Bezzecchi şampiyonluk için yarışabilir"

MotoGP

Rossi, kendi MotoGP takımından büyük beklentiler içinde: "Bezzecchi şampiyonluk için yarışabilir" Rossi, kendi MotoGP takımından büyük beklentiler içinde: "Bezzecchi şampiyonluk için yarışabilir"

Son Haberler

WRC Monte Carlo: Evans yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı

WRC Monte Carlo: Evans yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı

WRC WRC
Monte Carlo Rallisi

WRC Monte Carlo: Evans yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı WRC Monte Carlo: Evans yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı

Eski Mercedes CEO'su Fry: "Verstappen berbat bir araçta da kazanabilir"

Eski Mercedes CEO'su Fry: "Verstappen berbat bir araçta da kazanabilir"

F1 Formula 1

Eski Mercedes CEO'su Fry: "Verstappen berbat bir araçta da kazanabilir" Eski Mercedes CEO'su Fry: "Verstappen berbat bir araçta da kazanabilir"

WSBK Jerez testi 2. gün: Bulega tur rekoruyla lider, Toprak ısınmaya başladı!

WSBK Jerez testi 2. gün: Bulega tur rekoruyla lider, Toprak ısınmaya başladı!

SBK World Superbike

WSBK Jerez testi 2. gün: Bulega tur rekoruyla lider, Toprak ısınmaya başladı! WSBK Jerez testi 2. gün: Bulega tur rekoruyla lider, Toprak ısınmaya başladı!

F2 takımları Barselona'da yeni araçlarıyla ilk test sürüşünü tamamladı

F2 takımları Barselona'da yeni araçlarıyla ilk test sürüşünü tamamladı

F2 FIA F2
Bahreyn

F2 takımları Barselona'da yeni araçlarıyla ilk test sürüşünü tamamladı F2 takımları Barselona'da yeni araçlarıyla ilk test sürüşünü tamamladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol