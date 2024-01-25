Verstappen'in eski antrenörü: "Onunla çalışmadan önce kim olduğunu bilmiyordum"
Max Verstappen ile çalışmayı bırakan Bradley Scanes, Hollandalı pilottan övgüyle bahsetse de, başlangıçta kendisini "tanımadığını" kabul ediyor.
Verstappen'in fiziksel eğitiminden sorumlu olan performans antrenörü Bradley Scanes, 2023 Abu Dabi GP'nin ardından görevinden ayrılmıştı.
2024'ten itibaren Red Bull Racing pilotunun antrenörü, daha önce Carlos Sainz ile çalışan Rupert Manwaring olacak.
Scanes geçtiğimiz gün The Red Flags podcast'ine konuk oldu ve burada üç kez dünya şampiyonu Max Verstappen ile geçirdiği dönem hakkında bazı detaylar paylaştı.
Scanes şöyle konuştu: "Max ile çalışmaya başlamadan önce motor sporları ya da Formula 1 hakkında hiçbir şey bilmiyordum."
"Max Verstappen'in kim olduğunu bile bilmiyordum."
"Hızlanmak için internette pek çok bilgi okumam gerekti. Lewis Hamilton'ın başarılı bir yarış pilotu olduğunu biliyordum ama elimdeki tek bilgi buydu."
"İlk Formula 1 yarışımı Red Bull mekanikerleriyle beraber Red Bull garajında seyrettim."
"Aralık 2019'da Max ile tanıştım ve Ocak ayının ikinci haftasından itibaren onunla çalışmaya başladım."
"Aralık ayı boyunca Formula 1 hakkında izleyebildiğim her şeyi izledim ve okuyabileceğim her şeyi okudum."
"Max ile çalışmak için açık, dürüst, sadık ve güvenilir olmanız gerekiyor."
"Aslında bu niteliklerin hepsi Max'in ve etrafındaki insanların doğasında var."
"Genelde tüm Hollandalıların çok açık sözlü olduğuna inanılır ama sporda birbirinize karşı daha açık ve dürüst olmanız gerekir.
"Ben de buna alışkınım."
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Max Verstappen, Red Bull Racing
Son Haberler
WRC Monte Carlo: Evans yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı
WRC Monte Carlo: Evans yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı WRC Monte Carlo: Evans yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı
Eski Mercedes CEO'su Fry: "Verstappen berbat bir araçta da kazanabilir"
Eski Mercedes CEO'su Fry: "Verstappen berbat bir araçta da kazanabilir" Eski Mercedes CEO'su Fry: "Verstappen berbat bir araçta da kazanabilir"
WSBK Jerez testi 2. gün: Bulega tur rekoruyla lider, Toprak ısınmaya başladı!
WSBK Jerez testi 2. gün: Bulega tur rekoruyla lider, Toprak ısınmaya başladı! WSBK Jerez testi 2. gün: Bulega tur rekoruyla lider, Toprak ısınmaya başladı!
F2 takımları Barselona'da yeni araçlarıyla ilk test sürüşünü tamamladı
F2 takımları Barselona'da yeni araçlarıyla ilk test sürüşünü tamamladı F2 takımları Barselona'da yeni araçlarıyla ilk test sürüşünü tamamladı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar