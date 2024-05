Verstappen'in eski antrenörü: "Ailemden çok uzak kaldığım için görevimi bıraktım"

Max Verstappen 2020'den 2023'e kadar Bradley Scanes ile çalışırken, geçen yılın sonunda iki taraf yollarını ayırdı.

Scanes şimdi bunu neden yaptığını ve 2024 için planlarının ne olduğunu açıkladı.

Scanes, "Evde, ailem ve arkadaşlarımla daha fazla zaman geçirmek için Formula 1'den ayrıldım."

"Küçük kızım daha yeni üçüncü yaş gününü kutladı. Artık onunla daha fazla zaman geçiriyorum ve onun büyümesini izliyorum."

“Formula 1‘de artık 24 yarış var ve performans koçu olarak sürücüyle aynı yerde (Verstappen, Monako'da, Scanes İngiltere'de yaşıyor) yaşamadığım için, pratikte evinden en çok uzakta kalan kişi bendim."

"Geçen yıl 204 gün evden uzaktaydım ve 110 uçuşum vardı. Bu pek çok sebepten dolayı uzun vadede sürdürülebilir değil."

"Yine de genç sürücülere ya da diğer serilerdeki sürücülere mentorluk yaparak motor sporlarına verecek hâlâ çok şeyim olduğunu hissediyorum."

"Şu anda buna odaklanıyorum. Bunu yaparken hangi yarışlara katılıp katılmayacağımı biraz daha kolay seçebiliyorum."

"Bu yıl muhtemelen 12 ila 15 yarışa katılacağım ve bu da benim için mükemmel bir rakam." dedi.

Verstappen, Scanes'le yollarını ayırmasının ardından Carlos Sainz'ın eski antrenörü Rupert Manwaring ile çalışmaya başladı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, with a bollard in his suspension

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images