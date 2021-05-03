Verstappen'in en hızlı turu silinmeli miydi?

Pist limitleri bu sezonun en büyük konuşma noktalarından biri haline geldi. Bu tartışmalar, sezonun ilk yarışında, Bahreyn Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın 4. virajda taşması, sonrasında yarışın ortasında kuralların değişmesi ve Verstappen'in geçişinin illegal sayılması ile başlamıştı.

Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında, son bölümde Verstappen'in en hızlı turu silinmişti ki eğer o tur silinmesiydi Verstappen pole pozisyonunu sahibi olacaktı.

Pazar günü gerçekleştirilen yarışta ise Hollandalı pilotun son turda denediği ve ulaştığı en hızlı turu silinmişti.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Dr. Helmut Marko, ''Şimdi galibiyeti, en hızlı turu ve pole pozisyonunu pist sınırlarına kaybettik.'' demişti.

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Yarışın ardından gerçekleştirilen röportajlarda ise Verstappen turunun silindiğini duyunca, ''Bu biraz garip çünkü 14. virajda pist limitlerine bakmıyorlardı.'' demişti.

Fakat yarış kontrolün hafta sonu öncesinde paylaştığı kural kitapçığında 14. virajdaki pist limitlerinin ihlali durumunda pilotun turunun silineceği belirtilmiş.

Makale 21.6, 14. virajın çıkışı; şöyle diyor: ''14. virajın çıkışındaki pist limitleri, pilotun 4 lastiği de kırmızı-beyaz kerb'e değmediğinde aşılır.''

Aşağıdaki görselde Verstappen'in 4 lastiği ile de yeşil alana taştığını ve metinde bahsedilen kırmızı-beyaz kerb'de lastiğinin olmadığını görebiliyoruz.

Makale 21.6, 14. virajın çıkışı; şöyle devam ediyor: ''Eğer bir sürücü bahsi geçen virajda pistten taşarsa pistte geri dönebilir ancak bu güvenli bir biçimde ve kalıcı bir avantaj sağlamadan yapılmadır.''

Metinde geçen 'kalıcı avantaj' bölümünü detaylandıracak olursak; eğer, pistten taştığınız turda, en hızlı turu ya da en hızlı mini sektörü atarsanız bu kalıcı avantaj olarak değerlendiriliyor ve turunuz siliniyor.

Verstappen ikisini de yaptı. Yani, Verstappen'in turu silinmeliydi.

Bahreyn'de olduğu gibi Red Bull ve Verstappen, yine kurallara çok hakim olamamış gibi duruyor.

Bahreyn'deki yarışta da Hamilton'ın yaptığı legaldi. Yarışta 4. virajda pist dışına taşılabileceği kitapçıkta belirtiliyordu.

Şampiyona direktörü Michael Masi ise konu hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Bütün sürücülere 14. virajdaki kerb'ü kullanma özgürlüğü verdim. Ancak eğer kerb'den taşarlarsa ve kalıcı avantaj sağlarlarsa (birini geçmek, en hızlı turu ya da mini sektörü atmak) turları silinecekti.''

'Yarışın ardından baktığımızda, Max'ın pistten taştığını, en hızlı mini sektör zamanını kaydettiğini ve en hızlı turu attığını gördük ki bu 1 şampiyona puanı demek.''

1. Virajdaki pist limitleri

Dünkü yarışta fazlasıyla dikkat edilmedi ancak 1. virajdaki pist limitleri, oldukça karışıktı.

Bütün hafta pist limitlerine en çok dikkat edilen viraj 1. virajdı ve birçok pilot 4 lastiğiyle de beyaz çizgiyi geçtiğinden turu silindi.

Ancak dünkü yarışa baktığımızda, 1. virajda pist limitlerini aşarak geçiş yapmak serbest kılındı. Birçok pilotun bu konuda 'rakibim beni pistin dışından geçti' dediğini duyduk. Fakat bu legaldi, sadece 'kalıcı avantaj' sağlayamazdınız.

Yani 1. virajda taşarak geçiş yapabilirdiniz ancak en hızlı turu atma denemesinde olsaydınız ve taşsaydınız, bu turunuz silinirdi.

Aşağıdaki görsele bakacak olursak, bunu açıkça görebiliriz. Nicholas Latifi, takım arkadaşı çok George Russell'ı arkasında bırakmasının ardından pistten taşıyor. Russell, yarış içinde, bu virajda pistten taşmanın illegal olduğunu radyodan belirtse de olayla alakalı bir soruşturma başlatılmadı.

Çünkü bahsedildiği gibi sadece tur zamanında avantaj sağlamak yasak olduğundan, Latifi'nin bu turu silindi. Geçiş ise legal sayıldı.

Bu kural, sürücüler toplantısında pilotlara söylenmiş olabilir diyebilirsiniz fakat o zaman Russell, bu geçiş hakkında itiraz etmezdi diye düşünüyorum.

Yine aynı şekilde iki takım arkadaşının mücadelesine bakacak olursak; Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas da ilk virajda mücadele ettiler.

Hamilton da ilk virajda lider Bottas'ı geçmeye çalışırken, hafifçe pistten taşıyor.

Eğer Hamilton bunu sıralama turlarında yapsaydı ya da en hızlı tur denemesinde yapsaydı bu turu silinirdi fakat bir geçiş denemesinde pistten taştığından, Latifi'nin geçişinde de olduğu gibi bu bir sorun olarak görülmedi.

McLaren ise Sergio Perez'in Lando Norris'i pistin dışından geçtiğini söylemişti ancak yine aynı kural geçerli. Perez, geçiş denemesinde olduğundan bu kabul edilebiliyor.

İlk virajdaki geçişlere birçok daha örnek verilebilir.

Pist limitleri, bir tartışma noktası olmaya devam ediyor. Takvimdeki eski pistlerden olan Barcelona pistinde çakıl havuzları daha çok bulunmakta, bir sürücü pistten taştığında onu cezalandırabilecek bir yapıya sahip dolayısıyla İspanya'da pist limitleri konusu biraz daha sakinleşebilir.

Yine de sene ilerledikçe bu konu nasıl bir hal alacak, hepimiz göreceğiz.