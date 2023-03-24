Verstappen ve ekibi, Rosberg'in yorumlarından memnun değil

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Rosberg, Sky Sports F1'in Cidde pistindeki yayınlarının bir parçasıydı.

Yarış sonrasında Rosberg, Verstappen'in RB19'un tahrik milindeki sorunun pole mücadelesinde yer almamasına sebep olduğu için Verstappen'in takım toplantısına katılmadığını öne sürdü.

Bu yorumlar, Verstappen'in Suudi Arabistan GP hafta sonu boyunca dayanıklılık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalmasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmesinin hemen ardından geldi.

Verstappen "Elbette genel olarak takımdaki herkes mutlu ama kişisel olarak ben mutlu değilim."

"Buraya ikinci olmak için gelmedim, özellikle de fabrikada buraya iyi bir durumda geldiğimizden emin olmak için çok sıkı çalışırken ve her şeyin yerinde olduğundan emin olurken."

"Ve sonra, hasarı minimuma indirmek zorunda kaldım ki bunu seviyorum, yani bunu yapmaktan çekinmiyorum. Ama şampiyonluk için mücadele ederken ve özellikle bu sadece iki araç arasında gibi görünürken, iki araçta da dayanıklılık sorunları olmadığından emin olmalıyız." dedi.

Rosberg daha sonra Sky F1'in canlı yayını sırasında şunları söyledi: "Bunu görmek gerçekten iyi değil."

"Verstappen, Cumartesi günü pistten çok hızlı bir şekilde ayrıldı ve görünüşe göre takım toplantısını atladı, bize söylenen bu ve bence bu iyi bir yaklaşım değil, sezonun bu kadar başındayken iyi bir zihniyet değil."

Nico Rosberg on a bicycle at Circuit Zandvoort Fotoğraf: SethVexy

"Takım o araçla bu kadar harika bir iş çıkarmışken ve bu kadar sıkı çalışırken, belki biraz daha nazik olabilirdi."

Ancak Verstappen, Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde mide gribi geçiriyordu ve hatta FIA tarafından kendisine ekstra iyileşme süresi tanımak için Perşembe günkü medya gününe katılmamasına izin verilmişti.

Red Bull'un da Verstappen'in sıralama turlarının ardından pistten erken ayrılmasına izin vererek Pazar günkü yarışa hazır olmasını sağlamada rol oynadığına inanılıyor.

Alman yayın kuruluşu Sport1'e göre, geniş F1 izleyicilerine yanlış söylentiler yaydığı için Rosberg'e karşı 'öfke' var.

Sport1, Verstappen'in ekibinden gelen haberlerin şöyle olduğunu söylüyor: "Bu Rosberg'in gerçeklikten ne kadar uzak olduğunu gösteriyor. Neyse ki Sky'ın ekibinde Ralf Schumacher de var ve hemen yanlışları düzeltti."