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Verstappen'in 'ehliyet sınavı' pek de sorunsuz geçmemiş

Üç kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen, Hollandalının F1 kariyerinin birkaç ay öncesinde gerçekleşen ehliyet sınavını değerlendirdi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Max Verstappen, Red Bull Racing

Verstappen'in F1'deki hızlı yükselişi, henüz 17 yaşındayken Toro Rosso'da yer almasını sağladı.

Kısa bir süre sonra FIA, Verstappen'in durumunun tekrarlanmamasını sağlamak için F1 kurallarını değiştirdi.

Artık pilotların hem ehliyete sahip olması hem de 18 yaşından büyük olması gerekiyor - bu da Verstappen'in muhtemelen sonsuza dek F1'in en genç pilotu olacağı anlamına geliyor.

Halihazırda birkaç F1 Grand Prix'sine katılmış olan Verstappen, ehliyet sınavına girdi ve ilk denemesinde testi geçti.

Ancak The Times'a konuşan Hollandalı, bunun tam anlamıyla sorunsuz bir sınav olmadığını açıkladı.

Verstappen, "Sınav görevlisi bana sağa gitmemi söyledi ve ben sola gittim."

"Sonra [yaya geçidinde yayalara] yol vermedim."

"Pek mutlu değildi. Onunla tartıştım çünkü aslında insanların yaya geçidinde olmadıklarını düşünüyordum."

"Ben de, "Ama henüz orada değiller, o zaman neden durayım ki?" dedim." dedi.

Verstappen, eğer sınavdan geçemeseydi bunun küçük düşürücü olacağını itiraf etti: "Evet, şanslıydım ki geçtim."

"Geçemeseydim bu oldukça utanç verici olurdu. Sanırım bana karşı nazikti."

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