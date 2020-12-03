Verstappen'in COVID-19 testi negatif çıktı
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Hollandalı De Telegraaf'ın haberine göre Max Verstappen'in girdiği son COVID-19 testi negatif çıktı ve bu hafta sonu Sakhir GP'de yarışabilecek.
Lewis Hamilton, pazartesi günü hafif semptomlarla beraber uyanmış ve ardından girdiği COVID-19 testi pozitif çıkmıştı.
Hamilton, bundan bir gün önce Bahreyn GP'yi kazandı ve yarışın ardından podyumda Max Verstappen ile Alex Albon'la beraberdi.
Bundan ötürü bu isimlerin de risk altında olabileceği düşünülüyordu.
Fakat De Telegraaf'ın haberine göre Çarşamba günü COVID-19 testine giren Verstappen'in test sonucu negatif çıktı.
Ayrıca Alex Albon'un da test sonucunun negatif çıktığı tahmin ediliyor.
Bundan ötürü her iki pilot da bu hafta sonu sorunsuz şekilde pistte olacaklar.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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