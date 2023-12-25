Verstappen'in Mercedes AMG GT kiralama talebi neden reddedildi?

F1 2023 sezonunun geride kalmasıyla birlikte, 2024'te yapılacak 24 yarışlık rekor takvime odaklanmadan önce pilotlar Formula 1'den biraz uzaklaşmanın tadını çıkarıyor.

Verstappen, Autodromo Internacional do Algarve pistinde bir Mercedes AMG GT'yi test ederek ailesi ve arkadaşlarıyla boş zaman geçirmek istiyordu. Ancak yaşının bu planın önüne geçtiğini gördü.

The Sun'ın haberine göre, Verstappen ve arkadaşları Sixt şirketinden 20 civarında araç kiralamış. Ancak Verstappen'in istediği ve üç kez Dünya Şampiyonu olan Red Bull F1 aracıyla ulaştığı maksimum hızdan daha düşük bir hıza ulaşabilen Mercedes AMG GT yerine BMW 5 Serisi ile yetinmek zorunda kalmış.

Sixt çalışanları Verstappen'e ne yazık ki sigorta poliçelerinin 30 yaşın altındakilerin 195mph hıza ulaşabilen bu süper otomobilin direksiyonuna geçmesine izin vermediğini açıkladılar.

Mercedes'in direksiyonunda menajeri Raymond Vermeulen vardı.

The Sun'a konuşan bir kaynak, "Max ve arkadaşları eğlenceli bir yarış gezisi için Portekiz'e gittiler ve istedikleri arabaları ayırttılar."

"Havaalanına vardıklarında Max, istediği Mercedes'i kullanmasına izin verilmediği söylenince şok oldu."

"Kendisi güçlü araçları kullanmaya alışkın tecrübeli bir F1 pilotu, dolayısıyla bu aracın direksiyonuna geçmesine izin verilmediğini düşünmek oldukça şaşırtıcı. Ama kurallar böyle, o da kurallara uydu." dedi.

Sixt'ten de bir yanıt geldi ve firma Verstappen'e gelecekte özel muafiyet sağlanacağı konusunda güvence verildi. Ancak çalışanlarının sadece kuralları doğru bir şekilde uyguladıklarını vurguladı.

Bir sözcünün, "Portekiz'deki franchise ortağımızın çalışanları sadece sigorta nedenleriyle ortaya çıkan kurallara uymuşlardır."

"Sahada müşteri dostu bir çözüm bulmak amacıyla Bay Verstappen'e başka bir premium araç sağlandı."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images The Mercedes AMG GT safety car ahead of race weekend

"Ancak, kurallardan sapmayı haklı çıkaran özel durumlar olabilir. Bu da böyle bir durumdur."

"Bay Verstappen'den özür diliyoruz. İstediği zaman bizden istediği aracı kiralayabilir."

"Sürüş becerileri ve güçlü araçlarla ilgili deneyimi konusunda elbette hiçbir şüphe yoktur." dediği bildirildi.

Bu seyahatin Verstappen'in Brezilya'ya giderken uğradığı bir durak olduğu bildirildi. Red Bull pilotu kısa bir süre önce takımın podcast'inde kayınbiraderinin düğünü için oraya gideceğini doğrulamıştı.

Sezon dışı planlarıyla ilgili olarak Verstappen, "Hala oldukça fazla seyahat ediyorum."

"Brezilya'daki kayınbiraderimin düğününe gitmem gerekiyor. Noel'i de orada geçireceğim. Bu güzel olacak çünkü şu anda oralarda hava sıcaklığı iyi. Aksi takdirde tekrar Avrupa'ya döneceğim."

"Bu yüzden soğuktan kaçıyorum ve sonra biraz karın içine soğuğa geri dönüyorum. Çünkü en az beş yıldır kayak yapmıyorum. Umarım ocak ayının başında takımı arayıp bacağımı kırdığımı söylememe gerek kalmaz!"

"Ve sonra yavaş yavaş ocak ayına geldiğinizde tekrar antrenman yapmaya başlarsınız." dedi.

Verstappen 2024'te dördüncü kez Dünya Şampiyonu olmayı hedefliyor ki bu Sebastian Vettel'in 2010-13 yılları arasında Red Bull ile elde ettiği başarı serisine denk bir başarı olacak.