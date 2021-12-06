Verstappen'in ceza puanı yediye yükseldi

Max Verstappen, son yarış Suudi Arabistan'da pist dışına çıkıp avantaj kazandığı için bir, çarpışmaya sebebiyet verdiği içinse iki ceza puanı almıştı.

Bu yıl Monza'da Lewis Hamilton'la yaşadığı olaydan ötürü iki ceza puanı alan Verstappen, Katar'da çift sarı bayraklara uymadığı için iki ceza puanı daha almıştı.

Böylelikle Hollandalı pilotun toplam ceza puanı yediye yükselmiş oldu. Kurallar gereği sürücüler, 12 aylık süre içerisinde 12 ceza puanına ulaşırlarsa, otomatik olarak bir yarıştan men ediliyor.

Bu, Verstappen'in 2022 Eylül ayına kadar beş ceza puanı daha alırsa, otomatik olarak bir yarıştan men edileceği anlamına geliyor.

Bu alanda Yuki Tsunoda ilk sırada yer alıyor. Çaylak sürücü, toplamda 8 puana sahip. Ayrıca Sergio Perez'in de yedi ceza puanı var. Ancak her iki pilotun da ceza puanları, 2022'nin Eylül ayında düşecek.

Gridde ceza puanı bulunmayan isimler Mick Schumacher, Carlos Sainz ve Daniel Ricciardo.

Ceza puanı tablosu: