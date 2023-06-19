Verstappen'in çarptığı kuş, yarış boyunca fren kanallarında takılıp kalmış!
Red Bull, Max Verstappen'in çarptığı kuşun yarış boyunca fren kanallarında kaldığını doğruladı.
Yarışın 11. turunda bir kuşa çarptığını söyleyen Verstappen, herhangi bir sıkıntı yaşamadan yola devam edebildi. Takımın verilerinde de herhangi bir sorun görünmüyordu.
Ancak yarıştan sonra yapılan incelemelerde Red Bull, kuşun kalıntılarının sağ ön fren kanalına sıkıştığını tespit etti.
Yarıştan sonra takım patronu Christian Horner, "Bence yaşadığı en büyük an, yarışın yarısını sağ ön frenlere dikkat ederek geçirmesine sebep olan o kuşa çarpmasıydı.
Verstappen de kuştan kalanları yarışın sonunda araçtan çıktıktan sonra fark ettiğini açıkladı.
Sky'a konuşan Verstappen, "Yarış bittikten sonra kuş halen aracın içindeydi, pek iyi görünmüyordu!"
"Onu çıkarmak zorunda kalan mekaniker için de üzülüyorum."
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium
Photo by: Jake Grant / Motorsport Images
Verstappen'in yarış boyunca en büyük sorunu lastik sıcaklıklarını yönetmekti, kendisi bu sıkıntı nedeniyle zaman zaman yol tutuşu kaybı yaşadı.
Horner şunları ekledi: "Pilotlar lastikleri ısıtmakta zorlandılar ve burada sadece altı viraj ve uzun düzlükler varken enerji üretmek zor."
"Tur zamanlarının tüm sürücüler için belirli noktalarda oldukça değişken olduğunu görebiliyordunuz."
"Ancak Max hemen farkı açmayı başardı, Güvenlik Aracı periyodundan sonra da farkı 10 saniyeye kadar çıkarttı."
"Montreal oldukça benzersiz bir pist, dolayısıyla bu zorluğun üstesinden gelmek gerçekten cesaret verici."
Verstappen ise, "Normalde her şey lastik yönetimiyle ilgilidir, değil mi?"
"Ama bugün asıl mesele lastikleri zorlayabilmekten geçiyordu. Bazen tur zamanlarında çok fazla iniş çıkış oluyordu."
"Bazen sınırları zorlayamıyordunuz, çünkü lastiklerin ne durumda olacağını bilemiyordunuz."
"Bu yüzden sert lastikte biraz zorlandım. Orta lastiğe geçince biraz gaza basmak ve farkı açmak istedim."
"Tabii ki bir noktada bitime 10-15 tur kaldığını ve iyi bir farkla önde olduğunuzu görüyorsunuz, bu yüzden çok fazla risk almak istemiyorsunuz. Yine de tamamen gevşeyemezsiniz, o zaman da lastikleriniz soğur." dedi.
Red Bull, Montreal'de sezonun en hızlı pit stopunu yaptı
Alpine: "Ocon'un kanadı bir güvenlik sorunu yaratmıyordu"
Verstappen: "100. galibiyete ulaşmamızı hiç beklemiyordum"
Verstappen: "100. galibiyete ulaşmamızı hiç beklemiyordum" Verstappen: "100. galibiyete ulaşmamızı hiç beklemiyordum"
Perez: "Umarım yağmur yağmaz"
Perez: "Umarım yağmur yağmaz" Perez: "Umarım yağmur yağmaz"
Hamilton: "Verstappen rekorlarımı kırabilir"
Hamilton: "Verstappen rekorlarımı kırabilir" Hamilton: "Verstappen rekorlarımı kırabilir"
Red Bull: "Aero verimliliği, aracımızın en büyük avantajı"
Red Bull: "Aero verimliliği, aracımızın en büyük avantajı" Red Bull: "Aero verimliliği, aracımızın en büyük avantajı"
Verstappen'in Nordschleife'da piste çıkma isteği reddedilmiş!
Verstappen'in Nordschleife'da piste çıkma isteği reddedilmiş! Verstappen'in Nordschleife'da piste çıkma isteği reddedilmiş!
Williams: "Red Bull'un nasıl böyle bir tabana sahip olduğunu öğrenmeliyiz"
Williams: "Red Bull'un nasıl böyle bir tabana sahip olduğunu öğrenmeliyiz" Williams: "Red Bull'un nasıl böyle bir tabana sahip olduğunu öğrenmeliyiz"
Son Haberler
Quartararo'dan Marquez'e destek: "Başka kim daha iyi olmak için beş kez kaza yapar?"
Quartararo'dan Marquez'e destek: "Başka kim daha iyi olmak için beş kez kaza yapar?" Quartararo'dan Marquez'e destek: "Başka kim daha iyi olmak için beş kez kaza yapar?"
Alonso: "Montreal benim için 70 turluk sıralama turları gibiydi"
Alonso: "Montreal benim için 70 turluk sıralama turları gibiydi" Alonso: "Montreal benim için 70 turluk sıralama turları gibiydi"
Hamilton: "W14'ün karakteristiği Red Bull'u yenebilecek seviyede değil"
Hamilton: "W14'ün karakteristiği Red Bull'u yenebilecek seviyede değil" Hamilton: "W14'ün karakteristiği Red Bull'u yenebilecek seviyede değil"
Schumacher: "Williams'ta yarışmak isterim"
Schumacher: "Williams'ta yarışmak isterim" Schumacher: "Williams'ta yarışmak isterim"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.