Verstappen'in çarptığı kuş, yarış boyunca fren kanallarında takılıp kalmış!

Yarışın 11. turunda bir kuşa çarptığını söyleyen Verstappen, herhangi bir sıkıntı yaşamadan yola devam edebildi. Takımın verilerinde de herhangi bir sorun görünmüyordu.

Ancak yarıştan sonra yapılan incelemelerde Red Bull, kuşun kalıntılarının sağ ön fren kanalına sıkıştığını tespit etti.

Yarıştan sonra takım patronu Christian Horner, "Bence yaşadığı en büyük an, yarışın yarısını sağ ön frenlere dikkat ederek geçirmesine sebep olan o kuşa çarpmasıydı.

Verstappen de kuştan kalanları yarışın sonunda araçtan çıktıktan sonra fark ettiğini açıkladı.

Sky'a konuşan Verstappen, "Yarış bittikten sonra kuş halen aracın içindeydi, pek iyi görünmüyordu!"

"Onu çıkarmak zorunda kalan mekaniker için de üzülüyorum."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Verstappen'in yarış boyunca en büyük sorunu lastik sıcaklıklarını yönetmekti, kendisi bu sıkıntı nedeniyle zaman zaman yol tutuşu kaybı yaşadı.

Horner şunları ekledi: "Pilotlar lastikleri ısıtmakta zorlandılar ve burada sadece altı viraj ve uzun düzlükler varken enerji üretmek zor."

"Tur zamanlarının tüm sürücüler için belirli noktalarda oldukça değişken olduğunu görebiliyordunuz."

"Ancak Max hemen farkı açmayı başardı, Güvenlik Aracı periyodundan sonra da farkı 10 saniyeye kadar çıkarttı."

"Montreal oldukça benzersiz bir pist, dolayısıyla bu zorluğun üstesinden gelmek gerçekten cesaret verici."

Verstappen ise, "Normalde her şey lastik yönetimiyle ilgilidir, değil mi?"

"Ama bugün asıl mesele lastikleri zorlayabilmekten geçiyordu. Bazen tur zamanlarında çok fazla iniş çıkış oluyordu."

"Bazen sınırları zorlayamıyordunuz, çünkü lastiklerin ne durumda olacağını bilemiyordunuz."

"Bu yüzden sert lastikte biraz zorlandım. Orta lastiğe geçince biraz gaza basmak ve farkı açmak istedim."

"Tabii ki bir noktada bitime 10-15 tur kaldığını ve iyi bir farkla önde olduğunuzu görüyorsunuz, bu yüzden çok fazla risk almak istemiyorsunuz. Yine de tamamen gevşeyemezsiniz, o zaman da lastikleriniz soğur." dedi.