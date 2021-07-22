Verstappen'in Britanya'daki kazasının gizli sonuçları

Verstappen'in sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılmasının ardından şampiyonada kaybedilen puanlara odaklanıldı ve ardından bu kayıp, Hamilton'ın kazanmasıyla maksimum seviyeye ulaştı.

Ancak 2021'de büyük kazaların, büyük takımlar için ayrı bir sonucu daha oluyor. FIA'nın yeni finansal kurallar döneminde, daha önceden pek önemli olmayan aracı yeniden oluşturma konusu maddi açıdan büyük önem taşıyor.

Bu sene takımlar aracı geliştirme, oluşturma, çalıştırma gibi birçok şey için maksimum 145 milyon dolar harcayabiliyorlar. Mercedes, Red Bull ve Ferrari, yeni kurallar dönemine çok farklı şekilde yaklaştılar.

Kimi personel takımdan gönderilirken, kimi F1 dışı projelere aktarıldı çünkü yarış programında harcanan her bir doların hesabı tutuluyor.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, sezon başındaki açıklamasında, "Bütçe kısıtlamasının altına inmek için gerçekten zorlanıyoruz. Artık yüzbinler değil, onbinler dahi önemli." demişti.

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, "Kış döneminde işten çıkarmaların acısını yaşamak zorunda kalmıştık."

"Kendimizi küçültmek, yeniden yapılandırmak zorunda kaldık. Takım çalışanlarına veda etmek gerçekten zordu. Onlardan bazıları farklı formatla da olsa 25 senedir burada çalışıyordu."

"Bu açıdan zor bir şeydi ve bizim için, özellikle de büyük takımlar için büyük bir zorluk olmaya devam ediyor. İşimize verimlilik getirildi." dedi.

Sadece personel ya da onların maaşlarında değişiklik olmadı. Takımlar artık sezonu tamamlamak için mümkün olan minimum sayıda parça üretmek zorunda. Bu sene tam olarak kaç yarış olacağının bilinmemesi, bu konuya ekstra zorluk getiriyor.

Üst sıra takımları Abu Dhabi'deki son yarışa 10 adet hiç kullanılmamış süspansiyon setiyle ya da gelişimi durdurulmuş bir düzine ön kanatla gelmek istemiyorlar.

Bu açıdan yeni parça üretilmeden önce eski parçaların revize edilerek kullanılması gerekiyor.

Mercedes, bu sene harcamaları düşürmek için süspansiyon tasarımlarında daha az karbona yer vererek daha fazla çelik malzeme kullandı. Bunun amacı, o parçalarla daha fazla mesafe kat etmekti. Diğer takımlar gibi Mercedes de 2020 şasisini 2021'e taşıdı ve ona yeni bir isim verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, climbs from his damaged car after crashing out on the opening lap Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Büyük takımlar diğer konularda olduğu gibi bu konuda da sınırda yarışıyor ve bu sene için yapılan harcamalarla, 2022 aracını geliştirmeye yönelik yapılan harcamalar arasında denge bulmaya çalışıyor. 31 Aralık tarihine kadar gelecek sezon aracı için yapılacak harcamalar da 145 milyon dolarlık sınırın içerisinde yer alacak.

Genel fikir, bu sene sonuna geldiğinizde muhasebe kayıtlarında 144.999.999 doları geçmediğiniz takdirde başarılı olacağınız yönünde. Hedef hızlı tur zamanı ve yüksek yere basma gücü seviyesi gibi açık.

Kazalar nedeniyle alınan hasarların etkisi ilk olarak Imola'da George Russell ve Valtteri Bottas'ın geçirdiği kazada gündeme gelmişti. Mercedes, o kazada Bottas'ın aracının aldığı hasarın 1 milyon pounda mâl olacağını tahmin ediyordu. Wolff, yapacakları bu ekstra harcamanın muhtemelen gelişim programlarını olumsuz etkileyeceğini söylemişti.

Pazar günü Verstappen'in aracı bariyerlerden çıkarılırken, Red Bull aracının Mercedes'in İtalya'da gördüğü hasardan daha fazla hasar aldığı açıktı. Aracın Milton Keynes'teki fabrikaya götürülmesinin ardından mekanikerler aracı tamamen parçalayacaklar ve hangi parçaların kurtarılabileceğine bakacaklar.

Kaza hasarlarının ekstra maliyeti, takımların bu seneki sprint yarışlarının finansal anlaşması konusunda neden uzun süre direndiklerini daha iyi açıklıyor. Daha fazla etkinlik, daha fazla risk dolayısıyla daha fazla hasar anlamına geliyordu.

Sprint yarışları için anlaşmaya varmadan önce Horner, "145 milyon doları 23 yarışa böldüğünüzde, bir grand prix aracını çalıştırmanın maliyetini görebilirsiniz. Her ne kadar bu kısaltılmış bir yarış olsa da parça kullanımı vb. durumlar nedeniyle doğal olarak daha fazla harcama, anlamına gelecek." demişti.

Son olarak takımlara, sprint yarışlarında bir hasar oluşması halinde 100.000 dolar ekstra harcama yapmaları konusunda izin verildi.

İronik bir şekilde bu maddeden fayda sağlayan ilk takım Red Bull oldu. Sergio Perez, sprint yarışının ilk turunda spin atmasının ardından yarış dışı kaldı. Ancak bu küçük bonus ödemenin, Verstappen'in bir sonraki gün geçirdiği kazada aracına aldığı hasar ile kıyaslanacak bir tarafı yok.

Bu tür hasarların küçük takımlar için her zaman bir sorun olduğuna dikkat çekmekte fayda var. Ancak onlar FIA finansal kuralları nedeniyle değil, sahip oldukları daha düşük bütçeler nedeniyle yeni bir aracı toparlamakta zorlanıyordu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, on the grid Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Büyük takımlar bu sene olabilecek kazalar için muhtemelen acil eylem planları hazırlamıştır çünkü bu tür olaylar kaçınılmaz oluyor. Ancak Bottas ve Verstappen'in kazaları, büyük takımların yaptıkları kazalara bakarsak olağan dışı bir şekilde fazla hasarla sonuçlandı.

Mercedes'in Pist Üstü Mühendislik Direktörü Andrew Shovlin, Imola'daki kazanın ardından "Pilotlarımız önceki yıllarda sezonlarını çok hasar almadan geçirme konusunda inanılmaz iyiydi."

"Normalde, hiçbir şeyin hasar görmesini istemezsiniz, parçaladığınız her şeyin ömrünü tamamlamış veya eski olmasını istersiniz.''

"Ancak, durum böyle değil. Bu, bütçe kısıtlamalarının bir unsuru ve para bir yerden gelmek zorunda."

"En sonunda, bu büyük bir problem haline geliyorsa bu sıkıntı, gelişim bütçenizi etkileyebilir. Bu yüzden, yol alırken buna da dikkat etmemiz gerekiyor."

"Bütçe kısıtlaması konusunda çok sınırdayız. Her zaman korktuğumuz şey, bir aracı hasar nedeniyle tamamen bırakmak. Bu sefer tamamen çöpe atmayacağız ancak yine de neredeyse öyle. Bu gerçekten istemediğimiz bir şey." demişti.

Red Bull, kazayı evine yakın bir pistte gerçekleştiği için şanslıydı. Bu hafta sonu yarış olmadığı için takım, gelecek yarış öncesinde her şeyi detaylı bir şekilde kontrol edip neyin kullanılıp neyin kullanılmadığına bakabilecek ve yapılacak analize göre gerekli parçalar hazırlanacak.

Kazanın finansal etkisinin yanında rekabet açısından da etkisi olması mümkün çünkü kazada Honda'nın güç ünitesi de hasar almış olabilir.

Güç ünitesinin 6 ana parçasından bazılarının ömrünü doldurmadan hasar almış olması, Verstappen'in sezonun ilerleyen yarışlarında grid cezası almasına neden olabilir.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Kazanın şiddetine rağmen Honda'dan Toyoharu Tanabe yine de güç ünitesini kurtarma konusunda umutlu olduklarını söylemişti.

Tanabe, "Aracın enkazının kaldırıldığını gördüğüm ilk anda, [motorda] çok fazla hasar olduğunu düşündüm."

"Fakat aslında, hasarın ilk gördüğümüz şeye kıyasla çok daha az olduğu görülüyor. Ancak gerçek hasar dışarıdan bakarak değil, aracın içinden anlaşılabilir."

"Bu yüzden güç ünitesini Sakura'daki fabrikamıza geri göndermek ve bu konuda nihai kararı vermeden önce neler olduğunu kontrol etmek istiyoruz." dedi.

Yapılan incelemenin ardından Verstappen'in kazadaki güç ünitesinin tamamı ya da bazı parçaları, ilerleyen dönemde kullanım havuzuna geri dönebilir. Ancak 51G kuvvete maruz kalan o parçaları, sorun olmasa dahi yarışta kullanmak riskli mi olur? Bu parçalar sağlam olsa dahi takım onları sadece cuma günleri kullanmayı tercih edebilir. Bu konuda takımı ve Honda'yı zor bir karar bekliyor.

Üstelik gelecek sene, yeni araçların üretimine başlanırken bütçe sınırı 145 milyon dolardan 140 milyon dolara düşecek. 2023'te ise 135 milyon dolara düşecek.

Bu, kaza muhasebelerinin gelecek senelerde gittikçe daha büyük önem kazanacağını gösteriyor.