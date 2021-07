Verstappen'in Britanya'daki kazasının gizli sonuçları

Verstappen'in sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılmasının ardından şampiyonada kaybedilen puanlara odaklanıldı ve ardından bu kayıp, Hamilton'ın kazanmasıyla maksimum seviyeye ulaştı.

Ancak 2021'de büyük kazaların, büyük takımlar için ayrı bir sonucu daha oluyor. FIA'nın yeni finansal kurallar döneminde, daha önceden pek önemli olmayan aracı yeniden oluşturma konusu maddi açıdan büyük önem taşıyor.

Bu sene takımlar aracı geliştirme, oluşturma, çalıştırma gibi birçok şey için maksimum 145 milyon dolar harcayabiliyorlar. Mercedes, Red Bull ve Ferrari, yeni kurallar dönemine çok farklı şekilde yaklaştılar.

Kimi personel takımdan gönderilirken, kimi F1 dışı projelere aktarıldı çünkü yarış programında harcanan her bir doların hesabı tutuluyor.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, sezon başındaki açıklamasında, "Bütçe kısıtlamasının altına inmek için gerçekten zorlanıyoruz. Artık yüzbinler değil, onbinler dahi önemli." demişti.

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, "Kış döneminde işten çıkarmaların acısını yaşamak zorunda kalmıştık."

"Kendimizi küçültmek, yeniden yapılandırmak zorunda kaldık. Takım çalışanlarına veda etmek gerçekten zordu. Onlardan bazıları farklı formatla da olsa 25 senedir burada çalışıyordu."

"Bu açıdan zor bir şeydi ve bizim için, özellikle de büyük takımlar için büyük bir zorluk olmaya devam ediyor. İşimize verimlilik getirildi." dedi.

Sadece personel ya da onların maaşlarında değişiklik olmadı. Takımlar artık sezonu tamamlamak için mümkün olan minimum sayıda parça üretmek zorunda. Bu sene tam olarak kaç yarış olacağının bilinmemesi, bu konuya ekstra zorluk getiriyor.

Üst sıra takımları Abu Dhabi'deki son yarışa 10 adet hiç kullanılmamış süspansiyon setiyle ya da gelişimi durdurulmuş bir düzine ön kanatla gelmek istemiyorlar.

Bu açıdan yeni parça üretilmeden önce eski parçaların revize edilerek kullanılması gerekiyor.

Mercedes, bu sene harcamaları düşürmek için süspansiyon tasarımlarında daha az karbona yer vererek daha fazla çelik malzeme kullandı. Bunun amacı, o parçalarla daha fazla mesafe kat etmekti. Diğer takımlar gibi Mercedes de 2020 şasisini 2021'e taşıdı ve ona yeni bir isim verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, climbs from his damaged car after crashing out on the opening lap

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images