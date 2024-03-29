Verstappen'in baş mekanikeri Red Bull Racing'den ayrıldı!

Uzun yıllardır Max Verstappen'in aracından sorumlu olan baş mekaniker Lee Stevenson, 18 yıldır çalıştığı Red Bull Racing'den ayrıldı.

Verstappen'in kazandığı tüm zaferlerde Hollandalı pilotun baş mekanikeri olan Stevenson, ekibin kilit çalışanlarından birisiydi.

2020 Macaristan Grand Prix'sinden önce kaza yapan Verstappen'in aracının onarılmasında mekaniker ekibine liderlik etmesiyle de bilinen Stevenson'ın genç sürücüyle yakın bir ilişkisi vardı.

RacingNews365'in haberine göre Stevenson'ın bir sonraki durağı Sauber yani Audi fabrika takımı olacak. Şimdilik bu konuda resmi bir açıklama bulunmuyor fakat Stevenson, takımdan ayrılacağını resmi olarak açıkladı.

Dün Stevenson'ın Milton Keynes merkezli ekipteki son günüydü ve özel bir video mesajı kaydederek sosyal medyadan paylaştı.

Açıklamasında, "Bugün Red Bull'daki son günüm, 18 inanılmaz yılı geride bıraktım ve bu süre zarfında takımla birlikte inanılmaz başarılar elde ettik."

"Tüm ekibe teşekkür etmek istiyorum, çünkü 2006'da buraya katıldığımda pole pozisyonu, yarış ve şampiyonluk kazanacağımızı düşünmemiştim ama hepsini başardık."

"Şimdi yeni bir sayfa açılıyor ve Pazartesi günü Japonya'ya uçarak pit yolunun diğer ucunda yer alan yeni takımda çalışmaya başlıyorum."

"Önümde büyük bir mücadele var ama ben bunu üstlenmeye hazırım!" dedi.