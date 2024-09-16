Verstappen'in Bakü'deki 'kötü hafta sonunun' arkasındaki sebep ne?

Max Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez tarafından 33 yarış sonra ilk kez yenilgiye uğramasıyla Azerbaycan Grand Prix'si Hollandalı pilot için kötü geçti.

Perez bu sezon çoğu hafta sonunda beklendiği kadar iyi bir performans gösterememişti. Ancak Bakü'de değiştirilen taban tasarımının da yardımıyla Meksikalı pilot çok daha mutluydu ve bu özgüven sıralama turlarına da yansıdı.

Perez, 2023 Miami Grand Prix'sinden bu yana ilk kez Verstappen'i geride bırakarak dördüncü oldu.

Verstappen, cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Q1'e çıkar çıkmaz, aracın bir adım geri gittiğini hissettim."

"Bazı değişiklikler yaptık ve araç inanılmaz derecede öngörülemez ve zor hale geldi."

"Bu da viraja girerken ve çıkarken aracın arkasında çok fazla zıplamaya neden oldu. Çok fazla önden kayma yaşadım." şeklinde konuştu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Kapalı park kuralları nedeniyle Verstappen'in aracında değişiklik yapılamadı ve bu sorunlar yarışta yeniden ortaya çıktı.

Verstappen, startta George Russell'ı geçse de daha sonra diğerleriyle aynı tempoyu tutturmakta zorlandı.

Üç kez Dünya Şampiyonu, "Sanırım sıralama turlarında yaptığımız değişikliğin bedelini ödedik, bu da sürüşü gerçekten zorlaştırdı. Araç çok fazla zıplıyordu."

"Takım olarak kazanır ve kaybedersiniz. Bunun iyi bir yön olacağını düşünmüştük ama öyle olmadı." dedi.

Verstappen, yeni taban tasarımının yanlış ayar değişikliğinden önce aracın davranışını iyileştirdiğini, bu nedenle hafta sonunun Red Bull'un uzun vadeli performansı açısından felaket olmadığını belirtti.

"Araç genel olarak daha önce sahip olduğumuzdan biraz daha iyi hissettirdi."

"Aracı daha da iyi hale getirmek için değişiklikler yapmaya çalıştık ama maalesef yaptığımız şey onu daha da kötüleştirdi."

"Araçla bağlantım vardı ama ne yazık ki yaptığımız değişiklikle bunu tekrar kaybettik. Ancak Checo'nun performansından da gördüğünüz gibi hâlâ mücadelenin içindeyiz."

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Takım patronu Christian Horner da Verstappen'in ayar seçiminin lastik aşınması üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu söyledi.

Horner, Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Checo'nun aracı çok hızlıydı."

"Sanırım Max'in aracına işe yaramayan bir şey ekledik ve bu da uzun vadede lastiklere oldukça fazla zarar verdi."

"İki araç arasındaki farkların ne olduğunu görmek için büyük bir otopsi yapılacak. Max'in neden Checo kadar rahat olmadığını anlamamız gerekiyor." dedi.

Şampiyonada ikinci sırada yer alan Norris'in kendisini geçerek 15. sıradan 4. sıraya yükselmesine rağmen Verstappen, McLaren pilotuna üç puan kaptırdığı için çok üzgün olmadığını söyledi.

Red Bull pilotu, "Aradaki farkı arttırmak isterdim ama aracın bu hafta sonundaki performansını göz önünde bulundurduğumuzda bu kadarla kurtulduğumuz için mutluyum!"

"Burada neyi yanlış yaptığımızı anlamak için ayarları optimize etmeye çalışıyoruz. Singapur en iyi pistimiz olmayacak ama neler olacağını göreceğiz; belki bizi şaşırtabilir."

"McLaren'ın şampiyona lideri olduğunu görmek hiç hoş değil ancak mücadele henüz bitmedi. Bunu geri almaya çalışacağız." şeklinde yorum yaptı.