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Formula 1 Azerbaycan GP

Verstappen'in Bakü sıralama turlarında yaşadığı sorunun sebebi aracındaki ayar değişikliğiymiş

Max Verstappen, Bakü sıralama turları öncesinde aracının ayarının kötüye gittiğini söyledi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Dünya şampiyonu Max Verstappen, Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sindeki sönük sıralama turları seansının arkasında Red Bull aracının zıplamasına neden olan bir ayar değişikliğinin olduğunu söyledi.

Verstappen tüm hafta sonu boyunca Ferrari ve McLarenlarla yarışacak gibi görünüyordu ancak sıralama turlarında Red Bull RB20'sinden iyi bir tur çıkaramadı.

Hollandalı pilot, 33 yarış önce geçen yılki Miami Grand Prix'sinden bu yana ilk kez takım arkadaşı Sergio Perez’in gerisinde kalırken, ilk sırayı alan Charles Leclerc'in 0.658 saniye gerisinde ancak altıncı olabildi.

Verstappen'e göre Red Bull sıralama öncesinde bir ayar değişikliğinde aşırıya kaçtı ve bu da aracının dengesini etkileyerek arkadan zıplamasına neden oldu.

Verstappen, “Q1'e çıkar çıkmaz aracın bir adım geri gittiğini hissettim.”

“Bazı değişiklikler yaptık ve araç inanılmaz derecede öngörülemez ve zor bir hale geldi.”

“Bu da viraja girerken ve çıkarken aracın arkasında çok fazla zıplamaya neden oldu. Q2'de nispeten iyi gitti ancak araç iyi hissettirmedi ve maksimumu alamadım. Çok fazla önden kayma yaşadım ve bunu bir cadde pistinde istemezsiniz.”

“Tabii ki biraz hayal kırıklığına uğradım çünkü her zaman daha iyisini yapmaya çalışırsınız. Maalesef bu sefer aşırıya kaçtık.”

“Q3'teki ilk turumu son virajda kaybettim. O zaman tur zamanınızı iyileştirmek için hala bir turunuz var ama arabada o hissi bulamadım. Bazı şeyleri değiştirdik ve sorunun ne olduğunu biliyoruz. Bu çok üzücü.”

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Aracının hala Monza'daki gibi bir “canavar” olup olmadığı sorulduğunda ise şunları söyledi: “Hayır, hayır, aracı geliştirdik. Ama şimdi ayarlarla birlikte birkaç şeyi daha iyi hale getirmeye çalıştık ve ne yazık ki işler tersine gitti.”

F1'in parc ferme kuralları, Red Bull'un yarış öncesinde yapabileceği değişikliklerin sayısının sınırlı olduğu anlamına geliyor ve bu da Verstappen'i altı yarışlık kazanamama serisini kırma şansı konusunda karamsarlığa itiyor. Verstappen, “Aracın şu anki hissiyatı iyi değil, göreceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.

Verstappen'in durumu Perez'in sıralamalardaki sağlam sonucunu gölgede bırakmıyor; bu da Meksikalı pilotun bu sezon en sevdiği pistlerden birinde talihini döndürebileceğine dair antrenmanlardaki olumlu işaretleri doğruluyor.

Sıralama turlarında 4. sırayı alan Perez, “Takım, yaşadığımız sorunları düzeltmek için iyileştirmeler yapmak konusunda muazzam bir iş çıkardı.”

“Araç kendime güvenmemi sağlıyordu. Buraya tüm sezon boyunca sahip olduğum araçla gelmiş olsaydım, benzer bir sonuç elde ederdim.”

“Çok zor bir dönem geçirdik ama bence bu, yılın başından bu yana araçla kaydettiğimiz en büyük ilerleme.”

“Umarım bu durum yarın yarış temposuna da yansıyabilir. Araç dengesi kesinlikle doğru yönde ilerliyor.” dedi.

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