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Formula 1 İspanya GP

Verstappen’in babası, Mercedes iddialarını yalanladı: “Yalan yanlış bilgiler”

Ralf Schumacher'in "Mercedes, Max Verstappen'e kasıtlı olarak düşük bütçeli bir teklif yaptı" iddiasına Max’in babası Jos Verstappen, tepki gösterdi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Jos Verstappen

Jos Verstappen

Fotoğraf: Stefano Facchin / Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

Eski Formula 1 pilotu Ralf Schumacher’in, Backstage Boxengasse podcast'inde Toto Wolff’ün Max Verstappen’i Red Bull’dan koparmak için perde arkasında "maddi açıdan komik" bir teklif sunduğunu iddia etmesi bazı söylentiler doğurmuştu. 

Schumacher, Wolff’un geleceğin yıldızı olarak gördüğü Kimi Antonelli’nin yanına pahalı bir Verstappen’i getirerek takım içinde yeni bir Hamilton-Rosberg savaşı istemediğini, bu yüzden teklifi kasıtlı olarak düşük tuttuğunu öne sürmüştü.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Bu iddialar kısa sürede yankı uyandırırken, Max Verstappen'in babası Jos Verstappen, Schumacher’in bu açıklamalarının güvenilirliğini sarsacak çok net bir yalanlamada bulundu.

Schumacher'in sözlerini alıntılayan bir Instagram gönderisinin altına doğrudan yorum bırakan 54 yaşındaki Jos Verstappen, iddialara şu sözlerle tepki gösterdi: "Ralf, yine yalan yanlış bilgiler getiriyorsun."

Jos Verstappen, oğlunun Mercedes’e transferi etrafında dönen bu varsayımları sert bir dille reddetse de Max Verstappen'in Red Bull'daki geleceğine dair belirsizlik devam ediyor.

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