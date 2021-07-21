Verstappen'in aracında 1 milyon euroya yakın hasar oluşmuş

Britanya Grand Prix'sinden birkaç gün geçmesine rağmen ilk turda Max Verstappen ve Lewis Hamilton'ın yaşadığı temasın yankıları sürüyor.

Hamilton'la yaşadığı temas sonrası büyük bir süratle bariyerlere çarpan ve 51G kuvvete maruz kalan Verstappen'in aracında çok ciddi hasar oluşmuştu.

Bu yıl bütçe sınırı olduğu için kazaları minimuma indirmek çok önemli. Çünkü araç üzerindeki her bir parçanın maliyeti çok fazla ve bu da büyük bir kaza halinde, aracı toparlamanın milyon eurolara mal olacağı anlamına geliyor.

Verstappen'in aracının özellikle arka kısmında büyük bir hasar olduğu görülebiliyordu ve Helmut Marko, ilk tespitlere göre araçta 750 bin euroluk hasar olduğunu söyledi.

Marko, RTL'ye şöyle konuştu: "Hasar şu anlık 750.000 euro kadar. Yine de motor tarafında neler olduğunu anlamamız ve netleştirmemiz gerekiyor.

"Önümüzdeki günlerde bu konuda daha net fikre sahip olacağız."

"Fakat 750 bin euro, bütçe sınırlamasından da dolayı bu ciddi bir meblağ. Bu bize zarar veriyor."

"Max, Macaristan'da aracımız içerisinde olacak. Silverstone'da kullandığı araçta olmayacak çünkü bu fazlasıyla hasar aldı. Ancak yarışın startında oldukça motive olmuş olacak."

Şimdilik Honda motorunun kurtarılıp kurtarılmayacağı konusunda net bir görüş yok.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, on the grid Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images