Verstappen'in, Abu Dhabi GP'nin son turunda bacağına kramp girmiş

Abu Dhabi Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı ve 2021 Formula 1 dünya şampiyonu oldu.

Max Verstappen, yarış direktörü Michael Masi'nin bitime bir tur kala yarışı tekrar başlatma kararının ardından Lewis Hamilton'ı geçti ve hem yarışı hem de şampiyonluğu kazandı.

Heyecan verici yarışın ardından konuşan dünya şampiyonu, "Bütün gün inişli çıkışlıydı. Tabii ki bu sabah, işin ucunda şampiyonluk olduğunu bildiğim için araca binerken gergindim. Sonra yarış sırasında da mücadeleyi kaybediyormuş gibi göründüğüm için duygusal gelgitler yaşadım."

"Her zaman son tura kadar zorlayacağımı söyledim, bunu kolaymış gibi göstermeyeceğim, onlara kolay görünmemesini sağlayacağım dedim ve yarışın sonunda önüme çıkan şeye inanmaya devam ettim."

"Tabii ki bunun olmasını asla beklemiyorsunuz ama o güvenlik aracı, tek turluk bir yarış ve daha taze lastiklere sahip olmam benim için bir şanstı."

"Ancak komik olan şey, son turda çok yakınken bacağıma büyük bir kramp girdi. Tüm tur boyunca bacağımda kramp vardı ve zaten harekete geçtiğim tüm düzlükte, 2. ve 3. virajlarda dişimi sıkıyordum ve 'devam et, devam et' diyordum çünkü gerçekten acı vericiydi."

"Hamleyi yaptım ve sonra bacağımda bu kramp varken Lewis ile savaşmak için iki uzun düzlük daha vardı. Gerçekten eğlenceli değildi."

"Her şey sakinleşmeye başlayınca 9. virajdan sonra çok mutluydum. Bu sayede 12. virajda ayağımı biraz daha erken çekebildim çünkü kramp dayanılmazdı. Ancak tüm bunlar tüm yarışın duygusuna katkıda bulundu." dedi