Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Red Bull son yarışta da en hızlı pit stopu yaptı Sonraki / Webber, Hamilton'ın ayrılmayı düşünüyor olabileceğini ima etti
Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Verstappen'in, Abu Dhabi GP'nin son turunda bacağına kramp girmiş

Ekleyen:

Max Verstappen'in, sezonun son yarışı Abu Dhabi Grand Prix'sinin şampiyonluğu aldığı son turunda, bacağına kramp girmiş.

Verstappen'in, Abu Dhabi GP'nin son turunda bacağına kramp girmiş

Abu Dhabi Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı ve 2021 Formula 1 dünya şampiyonu oldu.

Max Verstappen, yarış direktörü Michael Masi'nin bitime bir tur kala yarışı tekrar başlatma kararının ardından Lewis Hamilton'ı geçti ve hem yarışı hem de şampiyonluğu kazandı.

Heyecan verici yarışın ardından konuşan dünya şampiyonu, "Bütün gün inişli çıkışlıydı. Tabii ki bu sabah, işin ucunda şampiyonluk olduğunu bildiğim için araca binerken gergindim. Sonra yarış sırasında da mücadeleyi kaybediyormuş gibi göründüğüm için duygusal gelgitler yaşadım."

"Her zaman son tura kadar zorlayacağımı söyledim, bunu kolaymış gibi göstermeyeceğim, onlara kolay görünmemesini sağlayacağım dedim ve yarışın sonunda önüme çıkan şeye inanmaya devam ettim."

"Tabii ki bunun olmasını asla beklemiyorsunuz ama o güvenlik aracı, tek turluk bir yarış ve daha taze lastiklere sahip olmam benim için bir şanstı."

"Ancak komik olan şey, son turda çok yakınken bacağıma büyük bir kramp girdi. Tüm tur boyunca bacağımda kramp vardı ve zaten harekete geçtiğim tüm düzlükte, 2. ve 3. virajlarda dişimi sıkıyordum ve 'devam et, devam et' diyordum çünkü gerçekten acı vericiydi."

"Hamleyi yaptım ve sonra bacağımda bu kramp varken Lewis ile savaşmak için iki uzun düzlük daha vardı. Gerçekten eğlenceli değildi."

"Her şey sakinleşmeye başlayınca 9. virajdan sonra çok mutluydum. Bu sayede 12. virajda ayağımı biraz daha erken çekebildim çünkü kramp dayanılmazdı. Ancak tüm bunlar tüm yarışın duygusuna katkıda bulundu." dedi

paylaşım
yorumlar
Red Bull son yarışta da en hızlı pit stopu yaptı
Önceki haber

Red Bull son yarışta da en hızlı pit stopu yaptı
Sonraki haber

Webber, Hamilton'ın ayrılmayı düşünüyor olabileceğini ima etti

Webber, Hamilton'ın ayrılmayı düşünüyor olabileceğini ima etti
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Webber, Hamilton'ın ayrılmayı düşünüyor olabileceğini ima etti Abu Dabi GP
Formula 1

Webber, Hamilton'ın ayrılmayı düşünüyor olabileceğini ima etti

Perez, Hamilton'a karşı yaptığı 'önemli' savunma konusunda kararsız Abu Dabi GP
Formula 1

Perez, Hamilton'a karşı yaptığı 'önemli' savunma konusunda kararsız

Horner: "Güvenlik aracı altındaki Mercedes stratejisini anlamadım" Abu Dabi GP
Formula 1

Horner: "Güvenlik aracı altındaki Mercedes stratejisini anlamadım"

Son Haberler

Webber, Hamilton'ın ayrılmayı düşünüyor olabileceğini ima etti
Formula 1 Formula 1

Webber, Hamilton'ın ayrılmayı düşünüyor olabileceğini ima etti

Verstappen'in, Abu Dhabi GP'nin son turunda bacağına kramp girmiş
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in, Abu Dhabi GP'nin son turunda bacağına kramp girmiş

Red Bull son yarışta da en hızlı pit stopu yaptı
Formula 1 Formula 1

Red Bull son yarışta da en hızlı pit stopu yaptı

Verstappen, kaçan şampiyonluğun ardından Hamilton'ın nasıl hissettiğini "anlıyor"
Formula 1 Formula 1

Verstappen, kaçan şampiyonluğun ardından Hamilton'ın nasıl hissettiğini "anlıyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.