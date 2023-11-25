Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu

Verstappen, 2023'ün son sıralama turunda bu sezon normalleştirdiği şekilde baskın bir formu vardı ve sezonun 12. pole pozisyonunu elde ederken üç seansın da zirvesinde yer aldı.

Red Bull'un 3. antrenman seansında zorlandığı düşünüldüğünde, bu sonuç sağlam bir geri dönüş anlamına geliyor.

Sakin geçen bir cuma gününün ardından Verstappen'in 3. antrenmanda yaşadığı sıkıntılarla birlikte liderin 0.7 saniye gerisinde kalması, Marko'yu Red Bull takım patronu Horner ile bahse girerken yanlış bir güven duygusuna sürüklemiş gibi görünüyor.

Horner'ın Marko ile bahse girdiği konu, Verstappen'in ilk çizgide kendisine yer bulup bulamayacağıydı. Horner, Verstappen'in sıralamalardaki ustalığının ardından kazanan taraf oldu.

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, arrives in Parc Ferme

Verstappen'in pole pozisyonunun ardından sevinçten havalara uçan Horner takım telsizinden Verstappen'e, "Aferin dostum, bana Helmut'tan 500 Avro kazandırdın, bu taştan kan çıkarmak gibi bir şey." dedi.

Verstappen ise cevap olarak, “Helmut bahsi mi kaybetti? Hangi dünyada yaşıyoruz biz?” dedi.

Verstappen’i şu an Formula 1’de durdurulamaz olduğu açık ve net olarak gözüküyor. Bu bahis Marko’nun, Verstapen’in formu dikkate alındığında girdiği en akıllıca bahislerden biri olmamış görünüyor.

Horner Verstappen’e, “Bahis senin ön sırada olman üzerineydi dostum.” dedi.

2023'te elde ettiği 12. pole pozisyonuyla Lewis Hamilton'ın 2016'da bir sezonda en çok pole pozisyonu kazanma rekorunu egale eden Verstappen, sansasyonel üçüncü Dünya Şampiyonluğu yılını tamamlamak için Pazar günü 19. galibiyetini arayacak.