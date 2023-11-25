Verstappen'in Abu Dabi'deki pole'ü Marko'ya pahalıya mal oldu
Max Verstappen'in Abu Dabi'deki pole pozisyonu, Helmut Marko'nun 500 Avro'luk nadir bir bahis yenilgisi tatmasına neden oldu.
Verstappen, 2023'ün son sıralama turunda bu sezon normalleştirdiği şekilde baskın bir formu vardı ve sezonun 12. pole pozisyonunu elde ederken üç seansın da zirvesinde yer aldı.
Red Bull'un 3. antrenman seansında zorlandığı düşünüldüğünde, bu sonuç sağlam bir geri dönüş anlamına geliyor.
Sakin geçen bir cuma gününün ardından Verstappen'in 3. antrenmanda yaşadığı sıkıntılarla birlikte liderin 0.7 saniye gerisinde kalması, Marko'yu Red Bull takım patronu Horner ile bahse girerken yanlış bir güven duygusuna sürüklemiş gibi görünüyor.
Horner'ın Marko ile bahse girdiği konu, Verstappen'in ilk çizgide kendisine yer bulup bulamayacağıydı. Horner, Verstappen'in sıralamalardaki ustalığının ardından kazanan taraf oldu.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, arrives in Parc Ferme
Verstappen'in pole pozisyonunun ardından sevinçten havalara uçan Horner takım telsizinden Verstappen'e, "Aferin dostum, bana Helmut'tan 500 Avro kazandırdın, bu taştan kan çıkarmak gibi bir şey." dedi.
Verstappen ise cevap olarak, “Helmut bahsi mi kaybetti? Hangi dünyada yaşıyoruz biz?” dedi.
Verstappen’i şu an Formula 1’de durdurulamaz olduğu açık ve net olarak gözüküyor. Bu bahis Marko’nun, Verstapen’in formu dikkate alındığında girdiği en akıllıca bahislerden biri olmamış görünüyor.
Horner Verstappen’e, “Bahis senin ön sırada olman üzerineydi dostum.” dedi.
2023'te elde ettiği 12. pole pozisyonuyla Lewis Hamilton'ın 2016'da bir sezonda en çok pole pozisyonu kazanma rekorunu egale eden Verstappen, sansasyonel üçüncü Dünya Şampiyonluğu yılını tamamlamak için Pazar günü 19. galibiyetini arayacak.
Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek!
Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek! Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek!
Perez, pist limitleri kuralları için hızlı çözüm çağrısında bulundu
Perez, pist limitleri kuralları için hızlı çözüm çağrısında bulundu Perez, pist limitleri kuralları için hızlı çözüm çağrısında bulundu
Horner: "RB20, 'devrimden ziyade evrim' olacak"
Horner: "RB20, 'devrimden ziyade evrim' olacak" Horner: "RB20, 'devrimden ziyade evrim' olacak"
Son Haberler
Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek!
Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek! Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek!
Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı
Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı
Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı"
Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı" Albon: "Formula 1'deki en güçlü yılımdı"
Stroll: "Alonso bu yıl harikaydı"
Stroll: "Alonso bu yıl harikaydı" Stroll: "Alonso bu yıl harikaydı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar