Verstappen'in 2023'te en 'baskı altında hissettiği' yarış hangisiydi?

Hollandalı pilot 22 yarışın 19'unu kazanarak bir sezonda en fazla galibiyet rekorunu kırdı ve %86'lık bir galibiyet yüzdesi elde etti.

Verstappen ayrıca Miami ve İtalya Grand Prix'leri arasında arka arkaya on bir galibiyet alarak en fazla galibiyet rekorunu da kırdı.

Bu galibiyetlerden bazıları, Monza ve Spa Francorchamps'daki yarışlarda gridin ortasından başlamak zorunda kaldıktan sonra gerçekleşti.

Hollandalı pilot, 19 galibiyet arasında en zorunun hangisi olduğu sorulduğunda, "Bunun pist koşulları ya da başka şeylerle çok ilgisi var."

"Örneğin, Zandvoort'taki yarışta kuru zemin lastikleriyle giderken yağmur yağmaya başlamıştı."

"Normalde ıslak zeminde sürmekten hoşlanırım ama aynı zamanda şampiyonada lider olduğumu da biliyorum, bu yüzden bir sorun yaşarsam ve yoldan çıkarsam çok fazla puan kaybedecektim." yanıtını verdi.

Fotoğraf: Glenn Dunbar Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Zhou Guanyu'nun kaza yapmasına ve Charles Leclerc'in bariyerlerle burun buruna gelmesine neden olan ıslak zemin koşulları oldukça tehlikeliydi.

Birçok pilot kuru zemin lastikleriyle başladıktan sonra zor bir kararla karşı karşıya kaldı ve geçiş lastiklerine geçmek zorunda kaldı.

Verstappen dördüncü sıraya geriledi ve takım arkadaşı Sergio Perez'den liderliği geri almak için zorladı, sonunda kendi seyircisinin önünde damalı bayrağı ilk gören pilot oldu.

Verstappen, "Doğal olarak, her zaman limitin biraz altında sürüyorsunuz, ancak bu bir bakıma tehlikeli de olabilir."

"Kaygan zemindeyken kendinizi biraz baskı altında hissediyorsunuz. Bazen arkanızda kaybedecek bir şeyleri olmayan ve biraz daha hızlı olan insanlar oluyor."

"Şampiyonluk için savaşırken içinde bulunduğunuz zihniyet de çok farklı oluyor." dedi.

Hollandalı, yarış sonrasında Sergio Perez'in 138 puan önüne geçerek sezonun ilerleyen günlerinde Katar'da üçüncü şampiyonluğunu elde etti.