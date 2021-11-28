Verstappen'in 2021'de kazandığı maaş 44 milyon sterlini buluyor

Max Verstappen, Formula 1 kariyerine daha henüz 17 yaşındayken Toro Rosso ile başladı. Ertesi yıl Red Bull'a geçti ve geride kalan altı yılın ardından bu yıl ilk kez şampiyonluk savaşıyor. Fakat mutlu sona ulaşabilmesi için, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hmailton'ı yenmesi gerekecek.

2007'den beri gridde bulunan Hamilton'la taraftarların gözdesi olmaya başlayan Verstappen'in pist üstündeki bu savaşı, artık banka hesaplarında da var.

Hamilton'ın yıllık gelirinin yıllık 50 milyon sterline yakın olduğu tahmin edilirken, FormulaPassion'ın haberine göre Verstappen de artık 44 milyon sterline yakın kazanıyor.

İddiaya göre Verstappen, sabit olarak Red Bull'dan 18.2 milyon sterlin kazanıyor. Fakat pist üstündeki başarılara bağlı olarak 12.7 milyon sterlin bonus ödemesi alıyor.

Verstappen'in kazandığı ücret, yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla da destekleniyor. Verstappen, Jumbo Supermarkets ile yaptığı anlaşma sayesinde 2 milyon euro kazanırken, yaklaşık dört sponsordan daha önemli gelirler elde ediyor.

Sonuç olarak Verstappen'in yıllık geliri 44 milyon sterlini buluyor.

Verstappen'in 2021'deki maaşı:

Sabit maaşı: 18.2 milyon sterlin

Pistte elde ettiği sonuçlara göre aldığı bonus: 12,7 milyon sterlin

Jumbo Supermarkets: 2 milyon euro

Exact (Bilgi teknoloji ve yazılım üreticisi): 2 milyon euro

G-Star Raw (Hollanda giyim şirketi): 1 ila 2 milyon euro arasında

44 Milyon sterlinin elde edilmesine katkıda bulunan diğer sponsorlar:

CarNext.com (İkinci el araç satışında uzmanlaşmış Hollandalı bir site)

Ziggo Sport (F1'in Hollanda'daki TV yayıncısı)