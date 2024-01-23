Verstappen'in 2016'daki pist üstü savunmaları Lauda'yı kızdırmış

Verstappen 2016 şampiyonasında frenleme bölgelerinde pozisyonunu korumak için yaptığı savunmalarla rakiplerini kızdırdı.

Dört kez Dünya Şampiyonu olan Sebastian Vettel, Hollandalının agresif hareketlerinden şikayetçi olanlardan biriydi ve FIA harekete geçerek Ferrari pilotunun 2016 Brezilya Grand Prix'sinde 'Verstappen kuralı' kapsamında ceza alan ilk pilotlardan biri olmasını sağladı.

Verstappen'in o yılki Belçika Grand Prix'sinde Kemmel Düzlüğü'nde Kimi Raikkonen'e yaptığı cüretkar savunma manşetlere taşındı.

The Times'a göre, üç kez Dünya Şampiyonu ve F1 efsanesi olan Lauda bunu not etmiş ve şöyle demiştir: "Bir psikiyatriste görünmesi gerekiyor!"

Verstappen'in buna yanıtı ise şu şekilde oldu: "Eğer ben gideceksem, onun da gelmesi gerekir."

Bunun üzerine FIA, 'Verstappen kuralları' olarak adlandırılan frenleme sırasında hareket etmeyi yasakladı, ancak ertesi sezon FIA yarış direktörü Charlie Whiting bunu iptal etti.

O zamandan bu yana üç Dünya Şampiyonluğu kazanan 26 yaşındaki pilot, eski pilotların söylediklerine eskisi kadar sert bir şekilde tepki vermiyor.

Fotoğraf: GrandPrixMag Niki Lauda

İngiliz yayın organına verdiği demeçte Verstappen, "Biraz mizah anlayışına sahip olmanız gerekiyor, değil mi?"

"Eski nesil pilotlar oldukça açık sözlüler ama ben bunu seviyorum çünkü ben de böyleyim, hep aklımdan geçeni söylerim." dedi.

Ancak Verstappen engelleme iddialarında kibirli davranırken, Raikkonen rakibinin mücadele sırasındaki tutumundan etkilenmedi.

"Yakın mücadelelere varım ama Eau Rouge'dan sonra o önüme kırdığında fren yapmam gerektiğini düşünmüyorum, ama durmazsam da büyük bir kaza olacaktı."

"Kavga etmekte sorun yok ama aptalca şeyler yapmamalıyız."