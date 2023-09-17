Verstappen'in 10, Red Bull'un 15 yarışlık art arda kazanma rekoru sona erdi

Pilotlarda en uzun kazanma rekoru, art arda 9 yarışla Sebastian Vettel'e aitken, takımlarda en uzun süre kazanma rekoru 11 yarışla McLaren'e aitti.

Son iki seneyi domine eden Red Bull ve Verstappen, bu sene aldıkları peş peşe zaferler ile bu rekorları hedeflemeye başladılar. Önce Red Bull, 1988'den bu yana McLaren'de bulunan rekoru kırdı ve bir önceki yarış İtalya'da bu rekoru 15 yarış zaferine çıkardı.

Son olarak ise Verstappen, İtalya GP'de art arda 10. yarış zaferini kazandı ve 2013'ten bu yana Sebastian Vettel'e ait olan rekoru yeni bir seviyeye taşımış oldu.

Red Bull'un Singapur'da zorlanması bekleniyordu ve tam olarak beklenen oldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ferrari pilotu Carlos Sainz, son bölümü çok yakın geçse de damalı bayrağı ilk sırada gördü ve bu sene Red Bull pilotları dışında kazanan ilk isim oldu.

Sainz ve Ferrari'nin bu zaferiyle Verstappen'in üst üste yarış galibiyeti rekoru 10'da, Red Bull'unki ise 15'te kalmış oldu.