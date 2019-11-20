Verstappen'i öven Rosberg: "Hamilton'a verilen ceza gereksizdi"

Tüm Formula 1 dünyası gibi 2016 dünya şampiyonu Nico Rosberg de Brezilya Grand Prix'sinden oldukça keyif aldı.

Eski Mercedes pilot, "Formula 1 şu anda çok ilginç bir hal aldı. Çünkü en iyi üç takım birbirleriyle mücadele edebiliyor ve hepsinin kazanma şansı yüksek. Bunu Brezilya'da tekrar gördük." dedi.

Rosberg sonrasında harika bir zafer elde eden Max Verstappen'i övdü.

"İnanılmaz bir hafta sonu geçirdi ama bütün yıl onu Lewis'le birlikte tutuğumu söyledim, onlar griddeki en iyi sürücüler. Lewis'i yarışta iki kez geçmesi oldukça etkileyiciydi. Normalde geçilmesi zor olduğu bilinen bir sürücüyü geçti. Harikaydı."

"Honda düzlükte gerçekten etkileyici bir güce sahip olmaya başladı. Bunu yarış sonunda Hamilton ile Gasly arasındaki savaşta tekrar gördük. Honda, Mercedes'ten biraz daha iyi görünüyordu. Bunu görmek spor için harika."

Ferrari pilotlarının yaşadığı temasta Sebastian Vettel'in daha fazla suçlu olduğunu söyleyen Rosberg, Mercedes pilotu Hamilton'la Red Bull pilotu Alexander Albon yaşadığı temasın ardından İngiliz pilota verilen cezanın da doğru olmadığını söyledi.

"Elbette Lewis daha hatalıydı, Albon'ın hatası daha azdı. Ama Lewis'in girmesi için kapıyı tamamen açık bıraktı. Bunun beş saniye cezayı gerektirecek bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Bu yıl işlerin gidişatına bakarsak, belki de ceza almamasını tercih ederdim çünkü Albon'ın da suçu var. Tamamen Lewis'in hatası değil."

"Albon kapıyı açık bıraktı ve ona biraz yer bırakması gerekirdi. Küçük bir alan bırakmaması için herhangi bir sebep yoktu. Albon, Lewis'in oraya dalmasını beklemiyordu ya da oraya bakmıyordu. Ama bu, geçerli bir bahane değil."

"Belki yarışları daha özgür kılmak ve sürücüleri tüm bunları kendi başlarına halletmelerine izin vermek için ceza vermemek daha iyi olurdu."