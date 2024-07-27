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Formula 1 Belçika GP

Verstappen'i engelleyen Zhou grid cezası aldı

Zhou Guanyu, sıralama turlarında Max Verstappen'i engellediği gerekçesiyle grid cezası aldı.

Ezel Tan
Güncel:
Zhou Guanyu, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44

Zhou Guanyu, Stake F1 Takımı Kick Sauber C44

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Q1'in son üçte birlik bölümü başladığında, Verstappen Blanchimont'ta yarış çizgisinde yavaş şekilde ilerleyen Zhou ile karşılaştı.

Verstappen ayağını gazdan çekti ve sonrasında Sauber pilotunu geçerken takım telsizinden tepki gösterdi.

Bu olayın ardından Verstappen son bölüme kalırken, Zhou ilk bölümde elendi.

Hakemler, yaptıkları incelemenin ardından Çinli sürücünün Verstappen'i "gereksiz yere" engellediğine karar verdi.

Sonuç olarak kendisine üç sıra grid cezası verildi fakat 19. olan Zhou için değişen bir durum olmayacak çünkü arkasındaki Yuki Tsunoda'nın motor değişikliğinden ötürü 60 sıra grid cezası var.

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