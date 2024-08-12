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Formula 1

Verstappen'e göre Hadjar, F1'de yarışabilecek yeteneklere sahip

Red Bull pilotu Max Verstappen, Isack Hadjar'ı F1'de görmeyi bekliyor.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Formula 2'de lider giden 19 yaşındaki Fransız sürücü Isaac Hadjar'ın adı gelecek için Red Bull ile giderek daha fazla anılıyor.

Helmut Marko'nun favori genç yeteneklerinden birisi olan Hadjar, tek koltuklu yarış kariyerinde hiç şampiyonluk yaşayamadı fakat 2020'de Fransa F4 ve 2022'de Formula Regional Asya'yı üçüncü bitirdi.

Yine de bu yıl F2'de sergilediği performansla Red Bull'un gözüne girdi ve hem Red Bull hem de RB ile çeşitli testler yaptı.

Hadjar'ın çalışmalarını yakından görme fırsatı yakalayan Max Verstappen'e genç sürücü F1'de yarışacak potansiyele sahip.

RacingNews365'in aktardığına göre Verstappen şunları söyledi: "Elbette onu takımımızda çalışırken gördüm, araçlarımızı birden fazla kez kullandı."

"F2 sezonunun başında gerçekten bir iş çıkarıyor."

"Onun gerekli tüm niteliklere sahip olduğunu düşünüyorum."

"Yine de gelecekte neler olacağı yönetimin kararlarına bağlı."

Red Bull'un Hadjar'ı 2025'te yedek ve simülatör pilotu olarak kullanması bekleniyor. Buna ek olarak yılı Super Formula'da geçirebilir.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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