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Formula 1 Belçika GP

Verstappen'e 10 sıra grid cezası kapıda!

Max Verstappen, bu hafta sonu yapılacak Belçika Grand Prix'sinde yeni bir içten yanmalı motora geçeceği için 10 sıra grid cezası alacak.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre, Max Verstappen bu hafta sonu yapılacak Belçika Grand Prix'sinde grid cezası alacak. Sezon içinde izin verilen sınırı aşarak yeni bir içten yanmalı motor (ICE) kullanacak olan Hollandalı pilot, yarışa 10 sıra geriden başlayacak.
 
Verstappen, Haziran ayındaki Kanada Grand Prix'si antrenmanlarında bir güç ünitesini kaybettikten sonra bir süredir grid cezasının eşiğindeydi. Bu durum, Red Bull'un İspanya'da Verstappen için dördüncü güç ünitesine geçmesine ve Hollandalı pilotun henüz sezonun yarısından fazlası koşulmamışken, izin verilen maksimum sayıyı aşmasına neden olmuştu.

Tüm bunlarla birlikte Red Bull bir süredir grid cezası almaya hazırlıklıydı. Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre, bu hafta sonu yapılacak Belçika Grand Prix'si, beşinci içten yanmalı motoru kullanmak ve 10 sıra grid cezası almak için en iyi fırsat olarak belirlendi.

Spa-Francorchamps, diğer birçok piste göre geçiş yapmanın daha kolay olduğu bir yer. Bu avantaj grid cezalarından minimum sonuçlar almak isteyen takımlar için her zaman önemli bir fırsat olmuştur.
 
2022'de Verstappen, güç ünitesi ile ilgili grid cezaları alan sekiz sürücüden biriydi ancak cezaya rağmen 14. sırada başladığı mücadeleyi kazanmayı bilmişti. Geçen sezon da benzer güç ünitesi cezası almasına rağmen altıncı sıradan başlayarak yarışı kazanmayı başardı.

Ancak Red Bull'un son haftalarda McLaren ve Mercedes tarafından baskı altına alınması, Verstappen'in geçtiğimiz sezonlardaki kadar kolay bir şekilde üst sıralara çıkmasını zorlaştırabilir.

McLaren, geçen haftaki Macaristan Grand Prix'sinde güçlü bir performans sergileyerek 1 ve 2. sırada yer aldı. Yine de Red Bull, Spa'da Hungaroring'e göre çok daha güçlü olmayı bekliyor.

Takım arkadaşı Sergio Perez de Verstappen ile aynı durumda ancak Britanya Grand Prix'sinde felaket bir sıralama seansı geçirdiği için o hafta sonu beşinci güç ünitesini kullanarak grid cezasını çekmiş oldu.

Verstappen, son elektrik motoru ve bataryasını da kullanıyor, bu da ileride başka bir grid cezası daha alabileceği anlamına geliyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Red Bull, Belçika Grand Prix'sinde Budapeşte'ye getirdiği güncellemeleri eski haline döndürmeyi planlıyor. Çünkü Spa, yere basma kuvveti üretiminden ziyade aerodinamik verimliliğe çok daha fazla ihtiyaç duyulan bir pist olarak öne çıkıyor.

Takım patronu Christian Horner konu ile ilgili şunları söyledi: "Macaristan için bu güncellemeyi getirmek büyük bir çaba gerektiriyordu. Bu güncellemelerden daha fazla performans elde edeceğimizi düşünüyorum ve bunun bazı olumlu yönleri de var. Ancak araç gelecek hafta sonu tekrar farklı bir versiyona sahip olacak."

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