Verstappen'den yeni bir rekor: Art arda 9 galibiyetle Vettel'i yakaladı
Red Bull pilotu Max Verstappen, 2023 Hollanda GP'yi kazanmasıyla birlikte Formula 1 tarihinde yeni bir rekorun daha sahibi, daha doğrusu şimdilik ortağı oldu.
Hollanda GP zaferi ile bu sezonki 11. zaferini elde eden Verstappen, diğer taraftan art arda 9. yarış zaferini kazanmış oldu.
Verstappen'in galibiyet serisi Miami GP ile başladı ve Hollanda GP zaferiyle galibiyet serisi 9 zafere çıkmış oldu.
Formula 1'de en çok art arda yarış zaferi 2013'ten bu yana Red Bull'un eski pilotlarından Sebastian Vettel'e aitti.
Verstappen, Hollanda GP zaferi ile art arda yarış zaferi rekorunda Vettel'i yakalamış oldu. Verstappen sıradaki yarış İtalya GP'de kazanırsa art arda zafer sayısını 10'a çıkaracak ve rekoru yeni bir seviyeye taşımış olacak.
Diğer taraftan Red Bull, 2022 Abu Dhabi GP'de başlayan galibiyet serisini Hollanda GP zaferi ile 14'e çıkarmış oldu.
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