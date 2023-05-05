Verstappen'den yarışların sıkıcı olduğu yorumuna yanıt: "Futbolda da maçlar sıkıcı olabiliyor"
Red Bull pilotu Max Verstappen, yarışların sıkıcı olduğu yönünde son dönemde ortaya atılan görüşlere pek katılmıyor.
Bakü yarışı sezonun en sıkıcı yarışlarından birisiydi ve Red Bull rahat bir zafer alırken, pist üstünde çok fazla aksiyon görülmedi.
Yarışın ardından Toto Wolff da dahil olmak üzere bazı isimler yarışın çok sıkıcı olduğunu açıkça dile getirdiler.
Wolff ve diğer isimlerin Bakü'den sonra yarışların sıkıcı olduğunu söylemesi ve bunun hibrit dönemin başında hiç gündeme getirilmemesi sorulduğunda Verstappen, "O zaman yapmadılar çünkü Toto o dönem kazanıyordu, dolayısıyla onun böyle şeyler dediğini duyamazdınız!"
"Fakat bence bu çok normal. Futbolda bazen çok sıkıcı maçlar olabiliyor, ardından yine harika maçlar geliyor."
"Daha fazla heyecan yaratmak için her şeyi manipüle edemezsiniz. Bazen böyle olabilir, ki bu Formula 1'in bir parçası."
"Bazen, Bakü'de olduğu gibi, hafta sonu boyunca çılgınca şeyler olmasını bekliyorsunuz ve sonra hiçbir şey olmuyor."
"Fakat bunun tam tersi de oluyor. Bazen 'bu sıkıcı bir yarış hafta sonu olacak' diye düşünürsünüz ve sonra birdenbire çok çılgın şeyler olur. Tüm sporlarda durum böyle." cevabını verdi.
Takımın hakimiyetine son vermek için alınan veya alınabilecek kararlarla ilgili Verstappen, "Bilirsiniz, Formula 1'de bunun her zaman biraz olduğunu görürsünüz."
"Eğer bir takım baskınsa, bir şeyler değiştirilmeye çalışılır. Fakat şu anda her şey yolunda."
"Elbette dalgalanma ve benzeri şeylerle, zaten bazı değişiklikler yapıldı ancak bir takım olarak bununla her zaman çok iyi başa çıktık." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing speaks to the media
Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images
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