Formula 1 Sao Paulo GP

Verstappen'den Wolff'e yanıt: "Herkes aynı kişiliğe sahip olsaydı F1 çok sıkıcı olurdu"

Max Verstappen, Toto Wolff'ün Formula 1'de kazanmak için her şeyi yapan, şımarık pilot anlayışının geride kaldığı yönündeki açıklamalarına karşılık verdi.

Lydia Mee Zeynep Taş

Yayın tarihi: 6 Kas 2026 14:40

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Mercedes pilotu Kimi Antonelli'nin geçtiğimiz hafta sonu Meksika Grand Prix'sinde ilk dünya şampiyonluğunu kazanmasının ardından Toto Wolff, 20 yaşındaki İtalyan pilotu 'yeni nesil şampiyon anlayışının temsilcisi' olarak göstermişti.

Wolff, şu ifadeleri kullanmıştı: "Ne pahasına olursa olsun kazanma, bencil olma, fırsatçılık yapma ve yalnızca kendi çıkarını düşünerek acımasız davranma anlayışına sahip yarış pilotu modeli artık geride kaldı."

"Artık alçakgönüllülük, dürüstlük, sadakat, saygı ve kendisi olabilmek gibi değerleri temsil eden yeni bir şampiyonumuz var. Bu da alt serilerdeki birçok sürücü için rol model olmalı."

"Formula 1'deki kendini ayrıcalıklı gören, telsizden durmaksızın şikayet eden, sürekli yakınan ve kaza yapan pilotlar için de örnek olmalı."

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Interlagos'taki basın toplantısında Max Verstappen ve Fernando Alonso'ya bu açıklamalar hakkındaki görüşleri soruldu.

Verstappen, Wolff'ün sözlerine şöyle yanıt verdi: "Herkesin kendi görüşünü dile getirme hakkı var, değil mi? Söyleyecek başka bir şeyim yok. Zaten herkes farklı bir kişiliğe sahip. Bence Formula 1'i güzel yapan da bu. Herkes aynı kişiliğe sahip olsaydı çok sıkıcı olurdu."

Alonso'dan da Wolff'un açıklamalarını değerlendirmesi istendi ancak İspanyol pilot yorum yapmamayı tercih etti.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Konu kendi telsiz mesajlarına geldiğinde ise Verstappen daha ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Hollandalı pilot, bu sezon araçla ilgili sık sık dile getirdiği şikayetlerin arkasında 'sürekli olarak gelişme' isteğinin bulunduğunu belirtti.

Verstappen, "Vites geçişleri ya da telsizden şikayet ettiğimi duyduğunuz diğer konulara gelirsek, bunun nedeni hiçbir zaman tatmin olmamam. Çünkü bazı şeylerin her zaman daha iyi yapılabileceğini düşünüyorum. Sürekli ince ayarlar yapmaya ve gelişim sağlayacak noktalar bulmaya çalışıyorum."

"Dolayısıyla bunu şikayet etmek olarak algılıyorsanız, benim açımdan asıl mesele takımın ayrıntıları sürekli incelemesini ve daha fazla tur zamanı bulmaya çalışmasını sağlamak."

"Çünkü araçta hâlâ kazanabileceğimiz tur zamanı olduğunu biliyorum." şeklinde konuştu.

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- Motorsport.com Ekibi

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