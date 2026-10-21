GT

Verstappen'den takım arkadaşına destek: “Kesinlikle kabul edilemez”

Max Verstappen, Portimão’daki dayanıklılık yarışının ardından takım arkadaşı Chris Lulham'a yöneltilen sosyal medya lincine tepki gösterdi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 21 Eki 2026 08:00

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#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Geçtiğimiz hafta sonu Portekiz'de düzenlenen GT World Challenge dayanıklılık yarışında kendi takımı Verstappen Racing adına direksiyona geçen Max Verstappen, yarıştaki takım arkadaşı Chris Lulham’a sosyal medyada yöneltilen ağır eleştiriler ve kişisel saldırılar üzerine bir açıklama yaptı.

İngiliz pilot Lulham ve Ben Barnicoat ile aynı aracı paylaşan Verstappen, yarışın orta bölümünde Lulham'ın aldığı pitten geçme cezası nedeniyle geriye düşmüş, direksiyonu devraldıktan sonra istikrarlı bir tempo tutturarak sıralamada yükselmiş, yarışı dokuzuncu sırada tamamlamıştı. Yarışın ardından Lulham'ın internet ortamında zorbalığa uğraması üzerine Verstappen, Instagram hesabı üzerinden tepkisini dile getirdi.

Bu olay, Alpine pilotu Franco Colapinto’nun da geçtiğimiz günlerde kendi taraftarlarına çağrıda bulunarak rakip pilotlara yönelik sosyal medya saldırılarını durdurmalarını istemesinin hemen ardından yaşandı.

#3 Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, Mercedes AMG GT3 EVO: Max Verstappen, Daniel Juncadella, Jules Gounon

Fotoğraf: Jan Brucke/VLN

Takım arkadaşına yönelik hakaretlere karşı tepkisini açık bir dille ifade eden dünya şampiyonu Verstappen, yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: "Chris’in yarıştan sonra maruz kaldığı nefret söylemleri ve tacizler hakkında konuşmam gerektiğini hissediyorum.”

“Pistte yaşananlar hakkında herkesin farklı görüşleri olabilir ancak bu tarz kişisel saldırılar kesinlikle kabul edilemez.”

“Chris gerçekten çok iyi bir iş çıkardı ve yarışta hatalar her zaman yaşanabilir. Bu tür hakaretlerin ve zorbalıkların ne sporumuzda ne de başka bir yerde yeri yok."

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- Motorsport.com Ekibi

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