Verstappen'den Sainz'ın cezası için gönderme: "Takımlar bu konuda söz hakkı sahibi olmamalı"

Sainz'ın Ferrari aracı, birinci antrenman seansının başında rögar kapağına çarpmasının ardından kullanılmayacak duruma gelmişti. Bunun üzerine Ferrari, kullanılabilir parçaları yeni bir şasiye taşıdı, kullanılmayacak olanların yerine ise yeni parçalar ekledi. Yeni parçalar içerisinde, Sainz'ın güç ünitesi havuzunda yer almayan bir batarya da vardı.

Yeni batarya, Sainz'ın doğrudan 10 sıra grid cezası alması manasına geliyordu. Ferrari, yaşananların tamamen kendi kontrollerinin dışında, pistten kaynaklı olması nedeniyle bu ceza konusunda istisnai bir yaptırım uygulanmasını istedi. Yarış hakemleri bu talebin üzerine Ferrari yetkilileri görüştü ancak günün sonunda, her ne kadar Ferrari'nin suçsuz olduğunu kabul etseler de istisnai bir uygulamanın olmayacağını, bu yüzden Sainz'ın 10 sıra ceza alacağını duyurdular.

Tüm bunların yaşandığı süreçte, hakemlerin normalde Ferrari'nin talebine sıcak baktığı ancak Mercedes'in buna karşı çıktığı yönünde iddialar gündeme geldi.

Takımlar şampiyonasında Mercedes, Ferrari'nin sadece 20 puan önünde yer aldığı için son iki yarış öncesinde pist üstü kadar pist dışında da mücadele devam ediyor.

Carlos Sainz, hem antrenmanların hem de sıralamaların ardından kendisine verilen cezayla alakalı büyük hayal kırıklığı yaşadığını, kötü ruh hali içerisinde olduğunu söylemişti.

Sainz, Mercedes iddiaları için, "Rakip takımlar ceza almam için çok fazla baskı yaptı. Ortada dönen paranın farkındayım. Sporun düştüğü şu durum beni hayal kırıklığına uğratıyor." demişti.

Sainz'ın yaşadığı duruma şampiyon Max Verstappen de kayıtsız kalmadı. Red Bull pilotu, takımlara söz hakkı verilmemesi gerektiğini, pilotların bu tür "kendi kontrollerinde olmayan" durumlarda yaşadıkları kazalarda ceza almamaları gerektiğini söyledi.

Verstappen, "Bunun için kuralların değişmesi gerekiyor."

"Eğer yarış dışı kalırsanız ve büyük bir kaza yaparsanız da aynı şey olur. Motorun parçalarını, enerji deposunu, tüm bu tür şeyleri kaybedebilirsiniz."

"Dolayısıyla her şeyden önce bunun değişmesi gerekiyor ve bu şeyler ceza alıp almayacağınız konusunda dikkate alınabilir."

"Ayrıca, bence takımların bu tür konularda söz sahibi olmasına izin verilmemeli çünkü kesinlikle buna karşı oy kullanacaklardır. Carlos'a karşı çok sert olduğunu düşünüyorum ama içinde bulunduğumuz bu siyasi ortamda elbette her takım kendini düşünüyor 'hayır, ceza verilmeli" diyecektir." dedi.

Son olarak Verstappen, Toto Wolff'un kaza sonrasındaki açıklamaları hakkında şunları söyledi: "Bu onun aracının başına gelseydi, bu durumda farklı konuşurdu. Ancak ondan daha farklı bir şey söylemesini beklemiyorum."

"Carlos birkaç saniye boyunca bacağını hissedemediğini söyledi. Bu kaza, çok daha kötü sonuçlanabilirdi." dedi.